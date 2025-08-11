Debilitan a Morena viajes de militantes

La presidenta estatal de Morena, Lupita Gómez Núñez, reconoció que las recientes denuncias sobre viajes al extranjero y adquisiciones de prendas y artículos de lujo entre militantes han debilitado la imagen del partido a nivel nacional y estatal, aunque aseguró que esto no detiene el trabajo político y la consolidación del movimiento.

"Si lo hacen con nuestra presidenta (ataques mediáticos), que está haciendo un trabajo extraordinario para tratar de sacar adelante a nuestro país, donde está haciendo grandes acciones y también los actores políticos de Morena, en donde constantemente nos están atacando, claro que sí nos merma", dijo.

En ese mismo contexto, justificó los viajes a Europa y a ciudades turísticas de alto costo, porque todos tienen derecho a gozar de unas vacaciones.

Sobre lujos y gastos millonarios de algunos actores políticos morenistas, Gómez Núñez afirmó que esta situación es producto de una campaña en contra del partido por parte de la oposición.

"Yo realmente creo que esta es una guerra que hace la oposición en contra de todos. Porque todo mundo tiene derecho a vacaciones, todo mundo tiene derecho a descansar, y más con el monto de tu salario, del monto de tu prestación que se te está dando", expresó.

Reiteró que, si bien "sí es incorrecto hacer una ostentación", muchas de las críticas "son formas de pensar que lo único que han tratado de hacer es lastimarnos, cuando realmente nosotros todos somos gente de territorio, gente de trabajo, y estamos tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible".

Sobre si estos señalamientos afectan la imagen y el ánimo de Morena, la presidenta estatal, reiteró que esos señalamientos "merman" a los actores políticos, pero también al movimiento que pregona una política de austeridad, y primero los pobres.

La dirigente explicó que este domingo agosto inició en Tamaulipas un proceso para conformar 2 mil 107 comités seccionales, con asambleas que se realizarán todos los domingos a las 11 de la mañana en diversos puntos del estado, donde los militantes podrán participar para elegir a sus representantes.

"Vamos a participar nosotros como mentores, donde le estamos devolviendo al pueblo la oportunidad de participar en Morena en las actividades", señaló.



