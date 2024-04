Urgen candidato a Morena

Revisen bien el expediente, revisen bien la situación, el proceso y, basado en argumentos, no en dichos, no en supuestos, no en ´yo creo´, se tome la decisión pertinente". Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta del partido Morena en Tamaulipas

Morena necesita a un candidato a la alcaldía de Reynosa con un historial jurídico limpio que no ponga en riesgo los resultados de la elección del 2 de junio, o que sea bajado de la contienda en plena campaña, aseveró la presidenta del partido Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe Vázquez, al hacer un llamado a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a hacer una nueva revisión del perfil de Carlos Peña Ortiz, a quien le fueron cancelados su derechos político-electorales por una orden de aprehensión en su contra.

CONFERENCIA DE PRENSA

En conferencia de prensa desde Ciudad Victoria, acompañada de los diputados locales de Reynosa con licencia y aspirantes a la candidatura a la alcaldía del mismo municipio, Armando Zertuche Zuani, Magaly Deándar Robinson, Humberto Prieto Herrera y Marco Gallegos Galván, exigió al CEN de Morena a replantearse si Peña Ortiz es la mejor opción.

"Probablemente no se revisó la situación jurídica, entonces será que la misma Comisión Nacional de Elecciones sea quien revise la situación (...) Es una situación jurídica que está saltando, que no se está resolviendo, la que genera esta incertidumbre; es ese detalle, no es del partido y así pudieran haber otras situaciones que en el proceso se deben ir revisando, porque tenemos la obligación de brindar certeza", dijo.

MEJORES PERFILES

Los cuatro diputados forman parte de los finalistas de la encuesta de los mejores perfiles para la candidatura, de quienes se espera salga el que pudiera ser el nuevo candidato de Morena, si el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) determina que Peña Ortiz es inelegible como candidato de Morena en Reynosa.

Fue enfática al señalar que el partido Morena no persigue ni reprime a las personas, pero tampoco solapará temas

pendientes con la justicia de particulares, a pesar de ser cercanos al instituto político; por ello, insistió a la Comisión de Elecciones a que "Revisen bien el expediente, revisen bien la situación, el proceso y, basado en argumentos, no en dichos, no en supuestos, no en ´yo creo´, se tome la decisión pertinente".

Con Carlos Peña, como el virtual candidato, y de seguir las cosas como ahora, Morena corre el riesgo de quedarse sin representante en plena campaña, lo que pondría en riesgo el triunfo del partido el próximo 2 de junio.

ARMANDO ZERTUCHE

El diputado Armando Zertuche Zuani hizo un llamado al alcalde a demostrar su madurez política al bajarse de la contienda y arreglar su situación jurídica para evitar dañar al partido que le dio la confianza de ser presidente municipal.

"En este momento, lo ideal sería que privilegiara el interés colectivo sobre el personal y que pudiera recapacitar sobre el daño que le está haciendo a un partido que le ha tenido la confianza de haberle prestado sus siglas durante este tiempo".

Plantea dos rutas: Primera, seguir hasta la parte judicial que puede interferir con los tiempos electorales y que tumben a Peña Ortiz en plena campaña. Segunda: retomar el sondeo a nivel nacional y se elija a un nuevo candidato limpio.

"El gran problema es que durante la contienda si seguimos la ruta judicial pudiera prolongarse esto y durante la contienda, se ha demostrado que en ocasiones la votación puede bajarnos a un candidato a mitad de contienda, esas son las consideraciones que deben replantearse la Comisión que es responsable".

Además, aseguró que Carlos Peña tiene un futuro político por delante, siempre y cuando arregle sus temas pendientes con la ley."Hacemos una invitación para que de una forma madura, es joven, pudiera tener una larga carrera política en el partido que quiera, porque ya estuvo en Acción Nacional; ahora está participando en Morena y por lo que veo están trabajando muy fuerte para el Verde, que es nuestro aliado en este momento, pero él tiene una carrera muy larga por delante, siempre y cuando termine por resolver sus situaciones jurídicas".

HUMBERTO PRIETO

Humberto Prieto Herrera, diputado local por Reynosa, dijo que Peña Ortiz debe demostrar madurez política al reconocer que no están las condiciones dadas para que obtenga la reelección, ya que le fueron suspendidos los derechos y no ha logrado comprobar su inocencia.

"Debe haber una madurez política para decir, si la condiciones no están dadas para que el presidente no se pueda reelegir, sería algo de mucha madurez política que, por situación legal que lleva mucho tiempo que no se ha atendido, que dejara pasar en esta ocasión esta oportunidad y dejara que entre todos se eligiera a alguien y eso es lo mejor y es la realidad".

MARCO GALLEGOS

Marco Gallegos Galván precisó que los cuatro diputados obtuvieron más votos en el 2021 que el mismo alcalde, con lo que se deja de manifiesto que la unidad es un factor de triunfo.

"Afortunadamente, estamos en el movimiento, en el Partido que líderes todas las encuestas principalmente en Reynosa donde el Movimiento independiente del candidato que encabece la alcaldía Morena tiene mucha ventaja sobre acción nacional y el resto de los competidores". Y agregó: "Tenemos que estar tranquilos en esa parte, hacer el trabajo, y no es una ambición personal o un deseo particular de alguno de los que estamos en la mesa. Es el deseo de la ciudadanía de que Morena gobierne nuestra ciudad, eso por un lado".

MAGALY DEÁNDAR

Por último, la diputada Magaly Deándar Robinson dijo que por eso se está buscando cerrar filas en unidad, "Privilegiando siempre el interés superior de Reynosa y sus habitantes".