Morena defenderá resultado electoral

"Parece previsible que busque judicializarse, nuestra postura no es esa, pero estamos listos para responder jurídicamente y defender la voluntad de la ciudadanía", dijo ante algunos posicionamientos por parte de representantes de la oficialista coalición ´Va por Tamaulipas´ entre PAN, PRI y PRD, "lo que veremos será la réplica de aquello que ya orquestaron, que ya instrumentaron, no dudamos que pretendan todavía llevar a cabo algunas otras acciones que luego no están justificadas ni apegadas a derecho".

Govea Orozco señaló que en el pasado período de campañas, e incluso durante la misma jornada electoral, se observaron múltiples irregularidades que van desde la compra y coacción del voto hasta amenazas y persecución en contra de militantes y simpatizantes de Morena con la intención de beneficiar al candidato del PRI-PAN-PRD; no obstante, reiteró que la postura de la Representación Electoral del partido guinda es esperar a los cómputos oficiales y defender los votos a favor de la coalición Morena-PT-Verde.

"En este momento depende del tipo de irregularidad o anomalía que encontremos para determinar cuál es la acción que estaremos tomando", y recalcó, "se suscitaron muchas situaciones... las crónicas han dado cuenta puntual de una serie de ataques, amagos, coacciones, amenazas, en este momento afortunadamente no tenemos un reporte de alguien que esté desaparecido o no localizado, pero seguimos atentos para tomar las medidas que legalmente puedan proceder".

Rechazó tajante los señalamientos por parte del PAN en el sentido de la compra de votos por parte de figuras relacionadas con Morena y por el contrario, recordó que varios actores políticos se encuentran presos injustificadamente por hacer público su respaldo a Villarreal Anaya, "se ha pretendido difundir información falsa que incluso se atribuyó a algún operador u operadores de Morena la compra de votos, esto es falso, no hay forma de que esto haya ocurrido".