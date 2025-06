Urgen a Nuevo León mejorar seguridad de sus carreteras

El diputado local del PAN en Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, exigió al gobierno de Samuel García, del estado de Nuevo León, a reforzar la seguridad en sus carreteras, luego de reportarse la desaparición de cuatro ciudadanos de Reynosa en el tramo Monterrey-Reynosa.

Dijo que el gobierno estatal debe asumir su responsabilidad y reforzar los operativos de vigilancia en las carreteras que conectan ambas entidades, justo después de haberse celebrado la reunión de seguridad entre Coahuilla-Nuevo León-Tamaulipas.

Esto luego de reportarse la desaparición de Pedro Antonio Lorenzo Martínez, Teresa Lizbeth Pérez Fuentes, Natalia Gisela Ramírez Nolasco y María de la Luz Lara, que reactivó las alarmas en torno a la inseguridad en esa ruta, una de las más transitadas del noreste del país y donde han desaparecido más personas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de 2025, Nuevo León presenta niveles más altos que Tamaulipas en la mayoría de los delitos de alto impacto.

Por ejemplo, en homicidios dolosos, Nuevo León ha registrado 376 casos, mientras que Tamaulipas reporta 86; en el delito de extorsión, las cifras son todavía más altas, con 395 denuncias en Nuevo León, contra sólo 79 en Tamaulipas.

En cuanto al narcomenudeo, Nuevo León también encabeza con 3 mil 212 investigaciones abiertas frente a las 224 de Tamaulipas, lo cual indica una operación criminal más extendida en esa entidad, al estar relacionadas con el tráfico de drogas y actividades del crimen organizado.

Y en el caso de personas desaparecidas y no localizadas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 311 casos en Nuevo León, por 167 en Tamaulipas, según datos del primero de enero al 19 de junio de este año.

"Quiero ser siempre muy responsable y objetivo en lo que digo, pero me parece que son temas de alto impacto, eso sí, que trascienden", sostuvo el diputado panista, al destacar que hechos como el ocurrido recientemente deben ser atendidos sin demora por los gobiernos estatales.

El legislador señaló que la inseguridad en tramos carreteros como el de Monterrey-Reynosa ha ido en aumento y que no basta con reuniones entre autoridades si los acuerdos no se traducen en acciones reales y permanentes en el terreno.

"Bueno, pues acaba de haber una reunión de los tres estados, quiero pensar que hubo acuerdos, precisamente, para que haya esta coordinación tripartita; ojalá que funcione", dijo.

Sin embargo, reconoció que la realidad en carretera dista mucho de lo que se establece en el papel, ya que "parece que no hay coordinación entre Nuevo León y Tamaulipas, hay algunos tramos, en particular ese que mencionaste, pues que parecería que no existe la cobertura suficiente para inhibir que estas cosas sucedan".

Peña Flores recordó que durante la actual legislatura ha insistido en el fortalecimiento del programa de estaciones seguras, así como en el incremento del presupuesto para las corporaciones de seguridad, especialmente la Guardia Estatal de Apoyo Carretero.

"Desde un inicio de esta legislatura hemos solicitado que se fortaleciera ese programa para que la vigilancia fuese cada vez mayor y que no hubiera casos que lamentar, como ahorita ha estado sucediendo".

El llamado del diputado también se extendió hacia otras zonas vulnerables como la frontera chica, entre Reynosa y Río Bravo, así como hacia el tramo Soto la Marina y el corredor Nuevo Laredo-Monterrey, todos con antecedentes de desapariciones, robos y violencia.

"Son los tramos que ustedes han conocido precisamente porque al ser temas de alto impacto o de conocimiento social y reclamo social, pues obviamente se le da un énfasis importante", indicó.

Derivado del reporte de desaparición, colectivos de desaparecidos en coordinación con la Fiscalía de Tamaulipas para encontrar a los cuatro ciudadanos.

Según los primeros reportes, las tres mujeres desaparecieron cuando viajaban en la carretera libre Monterrey-Reynosa saliendo de Cadereyta, Nuevo León, mientras que Lorenzo Martínez, enfermero de la clínica 270 del IMSS salió de la misma comunidad perdiendo contacto en Los Ramones.

"Le pedimos a las autoridades correspondientes que aparezcan y aparezcan con vida y desde luego que se castigue a los responsables".