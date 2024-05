Marchan madres que no pueden abrazar a sus hijos

Las familias de las víctimas no sólo atraviesan por el dolor de no encontrar a sus seres queridos, sino también deben lidiar con la insensibilidad de las autoridades, que ven sólo cifras, números y no rostros o nombres. "Las autoridades ven las cifras, para nosotros no son cifras, son personas, y empezamos con la Comisión Nacional de Búsqueda". Se les deben ofrecer, dijo, talleres a los elementos de la Fiscalía, de las Comisiones de Búsqueda y de la Guardia Estatal para que, al momento de atender a las familias de las víctimas, no los revictimicen y se les atienda, respetando sus derechos humanos. "(Se requieren) elementos con la capacidad y les den talleres, que estén capacitados para enlazar búsquedas inmediatas y también enlazarse con las familias cuando lleguen a pedir ayuda, porque merecen respeto, porque nosotros estamos preparados y muchas de las familias están cerradas".