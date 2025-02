Halla Auditoría mal manejo de recursos

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE) encontró irregularidades por más de 10 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, correspondientes a municipios, organismos descentralizados y otras entidades fiscalizadas.

De ese monto, entre un 30 y un 40 por ciento, de aproximadamente 3 mil millones, podrían representar un quebranto financiero con consecuencias legales.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, adelantó que la presentación del informe será inédita en cuanto a la profundidad de los hallazgos y la transparencia en la rendición de cuentas, marcando un antes y un después de cómo se fiscalizan las cuentas públicas de todos los entes que manejan recurso público estatal.

Los 10 mil millones de pesos observados se dividen en dos categorías: pliegos de observaciones, que podrían constituir delitos, y responsabilidades administrativas, derivadas de deficiencias en el manejo de recursos.

"Será un ejercicio crucial para analizar el manejo de los recursos públicos en Tamaulipas y detectar áreas de oportunidad para mejorar el control interno de los entes fiscalizados", expresó.

La auditoría incluyó a 160 entes estatales y municipales, así como a sus organismos descentralizados. En el caso de los municipios, se revisaron aproximadamente 100 entes, incluyendo comisiones de agua y otras dependencias

Sobre las posibles consecuencias legales, el auditor adelantó que un porcentaje importante del monto observado podría derivar en denuncias penales.

"No se trata sólo de señalar cifras, sino de asegurar que, si hubo un mal manejo de recursos, los responsables enfrenten las consecuencias", advirtió.

Uno de los principales problemas detectados es la falta de control interno en los entes fiscalizados, lo que complica la supervisión y genera inconsistencias en la documentación entregada a la auditoría.

Además, mandó un mensaje a los funcionarios y alcaldes que pudieran considerar las irregularidades como venganza o vendetta política.

"Aquí no se siembra nada, aquí no se les pone nada, aquí simplemente se les evalúa conforme a la técnica de auditoría y de fiscalización la forma en que se desempeñaron financieramente.

"Mi compromiso es mejorar la calidad de la fiscalización, pero también es clave que los entes públicos colaboren con información clara y en tiempo y forma", enfatizó el auditor, para agregar que antes de que vean que sus resultados sean "negro o rojo", deben sentarse con sus equipos encargados de aclarar y solventar las irregularidades para que les informen por qué se llegó a ese monto observado.

Toda vez que hay equipos en diferentes entes que ni siquiera conocen el proceso de fiscalización, y en el momento que llega el primer informe preliminar de inconsistencias, lo dejan pasar argumentando que salieron bien.

Uno de los principales retos que enfrenta la ASE es la falta de documentación o la entrega tardía e incompleta de información financiera por parte de los entes fiscalizados.

"En algunos casos, no nos dicen directamente que no nos darán la información, simplemente no la entregan. Esto nos impide analizar si los recursos fueron utilizados correctamente o si existe un posible desfalco", explicó el auditor.

Este tipo de prácticas, según el funcionario, provoca que algunos montos sean observados de manera preliminar, generando cifras elevadas que podrían reducirse si los entes solventaran las observaciones a tiempo.

URGE REFORMA A LA LEY DE FISCALIZACIÓN

Para evitar irregularidades en futuras auditorías, la ASE impulsará en el Congreso local una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con el objetivo de que los entes públicos no solo entreguen la información en tiempo, sino también en la forma correcta, evitando retrasos y omisiones que dificultan la revisión.

"Es momento de hacer un parteaguas en la transparencia y rendición de cuentas en Tamaulipas. Hay condiciones para que el estado se convierta en un referente nacional en este tema", concluyó el auditor.