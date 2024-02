Suben males respiratorios en Tamaulipas

En las últimas semanas se ha incrementado hasta en un 50 por ciento las enfermedades respiratorias en Tamaulipas, alertó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, por lo que urgió a la población a utilizar de nuevo el cubrebocas como medida de protección.

De acuerdo con información recabada en la red de hospitales del estado, la ocupación de camas por enfermedades respiratorias en los hospitales de Tamaulipas ha incrementado entre un 20 y 25 por ciento, y en las consultas aumentó hasta en un 50 por ciento. Todo esto por enfermedades que afectan el aparato respiratorio.

Aunque el encargado del sistema de Salud en el estado descartó que se trate de un repunte de pacientes Covid-19, ya que las pruebas que se han realizado a pacientes sospechosos han arrojado resultados positivos en todo enero.

La sospecha, explicó, es que se traten de secuelas de pacientes que estuvieron contagiados de Covid-19, ya que al estar expuestos a bajas temperaturas o ambientes fríos, las vías respiratorias son las más afectadas.

"El Covid se ha venido presentando negativas la pruebas que se han hecho, lo que manifesté fue que sí, o al menos, los especialistas en esta área dicen que las secuelas del Covid vuelven más reactivas las áreas respiratorias. ¿Qué quiere decir?, que con un frío o una exposición de frío hay broncoespasmos, y de repente ahí se puede agregar una situación de infección bacteriana y tener neumonía. Ahora los reportes que nos han pasado en los hospitales es que son negativo los estudios de Covid", dijo.

EXHORTA A CUIDARSE

Por ello, insistió a la población a continuar cuidándose a pesar de haber terminado la emergencia sanitaria por el Covid, pues aún existe el virus y se deben tomar las medidas de precaución para evitar algún contagio, así como aplicarse sus vacunas de refuerzo, como la de la Influenza.

"Creo que una de las cosas más importantes que han sucedido en el control del Covid es la vacuna, y la vacuna mejor es la que tienes a la mano, y la que tenemos a la mano son esas vacunas. En lo personal, yo me puse esa vacuna; ahora que estuve enfermo dije ya me dio Covid y me hice prueba de Covid e influenza y salió negativos; entonces sí me he puesto cada uno de los refuerzos".

Medida que llegó para quedarse

"Es una medida que llegó para quedarse, es una recomendación, ya muchos niños automáticamente en su casa los mandan con cubrebocas y están dentro del salón y traen su cubrebocas; no es que se lo quiten, si ellos lo traen es una protección extra al igual que lavarse las manos y evitar estar en lugares cerrados mucho tiempo y detectar que una persona tiene una enfermedad respiratoria".