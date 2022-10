Vuelven a citar a ex- alcaldes

Cd. Victoria, Tam.-

La Contraloría del municipio de Victoria citó nuevamente a los exalcaldes Xicoténcatl González Uresti y María del Pilar Gómez Leal, luego de que esta semana no acudieron a sus citas para aclarar observaciones por un monto de 140 millones de pesos ejercidos durante la pasada administración municipal, detectados a través de una auditoría externa solicitada por el ayuntamiento actual.

"Fuimos nuevamente de la Contraloría a notificar por segunda ocasión al doctor Xicoténcatl a su domicilio; el segundo citatorio donde le estamos diciendo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por un monto de 120 millones 054.87 mil pesos; ya se le cita que acuda a las oficinas. Aquí él ya puede designar a la gente que va a estar a cargo de estar trayendo la información, si es que la tiene", detalló el contralor municipal, Sergio Estrada Cobos.

Fue el lunes de la semana pasada, a las doce del mediodía, cuando el exalcalde victorense fue citado a comparecer ante la Contraloría municipal; sin embargo, éste envió un documento ´explicando´ los motivos de su inasistencia, al considerar que las cuentas públicas de los años del 2018 al 2020 ya habrían sido aprobadas por la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local. En el caso de Pilar Gómez, ésta no fue localizada en su domicilio para acudir a la cita el mismo día, pero a las 14 horas.

"Esperamos que ahora sí venga; está citado para el miércoles – 26 de octubre – próximo a las diez de la mañana. A la licenciada Pilar se lo hacemos el lunes y como en todo, es altamente probable que ella no esté, incluso, en la ciudad; esto no obstaculiza el procedimiento que tenemos, pero tenemos que continuar". En el caso del último año de la anterior administración victorense también será llamado el extesorero Arturo Vela Palacios, quienes deberán acudir con la documentación con la que cuenten sobre el uso de los recursos públicos municipales. Estrada Cobos destacó que en caso de que no acudan hasta en una tercera ocasión a estas citas, habrá de turnarse el caso al área jurídica del ayuntamiento de Victoria para proceder ante otras instancias, toda vez que no se cuenta con evidencia del uso de estos 140 millones de pesos ejercidos durante el período a cargo de los dos exalcaldes.