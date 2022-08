Alertan por llegada de ´monta choques´

"Es un caso, esperemos que no crezcan los casos y que al verse descubiertos se cambian de ciudad... que se regresen a Monterrey que es de donde son." José Calanda Montelongo, coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria

Esta semana trascendió el caso de una presunta banda de ´monta choques´ en esta capital luego de un percance suscitado en el estacionamiento de una tienda comercial donde desveló la trama de los estafadores, la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria advirtió a la población no dejarse engañar, y reportar cualquier incidente sospechoso a la Dirección de Tránsito.

"Eso se da mucho en Monterrey, hay gente que se aprovecha y arranca los carros cuando van pasando y fingen un choque para estafar a la gente, la sugerencia – a la gente – es que maneje con precaución y estén atentos a eso, les echan prácticamente los carros encima", advirtió el coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria, José Calanda Montelongo, "– es una práctica nueva aquí en Tamaulipas –, en la ciudad de Monterrey tiene ya muchos años utilizando esa táctica".

El caso quedó expuesto al trascender que días atrás un automovilista fue increpado por un grupo de sujetos por supuestamente haberlos ´golpeado´ al circular teniéndoles que pagar 14 mil pesos por daños materiales, días más tarde un familiar de esta víctima sufrió un caso similar, siendo citado por estos sujetos en el estacionamiento de una tienda comercial en el barrio de la Central de Autobuses para pagar la cantidad de 20 mil pesos, la familia reconoció a los sujetos evidenciando el caso de extorsión y denunciando ante las autoridades.

"A veces van caminando y de repente se frenan para que les peguen por detrás, y de ahí hacen un escándalo que porque no alcanzan los deducibles del seguro del carro y son chantajistas", recordó, "inmediatamente lo que hay que hacer es reportar a Tránsito para que lleguen para ubicar a estas personas, no creo que lo utilicen mucho ahorita en las calles porque tenemos muy buen sistema de vídeo vigilancia, por eso creo que se están metiendo a los centros comerciales, porque ahí las cámaras – del C4 – no llegan".