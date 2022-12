Pide el municipio navidad sin tiros

Cd. Victoria, Tam.- El Ayuntamiento victorense hizo un llamado para no realizar detonaciones de arma de fuego durante las celebraciones de Noche Buena y del Año Nuevo debido al riesgo que representa para la población, asimismo, invitó a la población no comprar pirotecnia en lugares sin autorización por lo que continuará el operativo de decomiso de estos artificios en lugares públicos.

"En el tema de las detonaciones de arma de fuego invitamos a la población a no hacerlo" Hugo Arael Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento

EXHORTO

"En el tema de las detonaciones de arma de fuego invitamos a la población a no hacerlo, a que nos mantengamos a salvo, que nos mantengamos seguros y que vivamos felices fiestas", señaló el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, "también hemos estado muy al pendiente con el tema de la pirotecnia, es un tema que ha sido muy recurrente en la Mesa de Seguridad donde se le ha dado vista y parte a SEDENA, a la Guardia Nacional, y a la Policía Estatal".

En el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio se mencionan las sanciones por faltas al Orden Público y a la Seguridad de la Población, por perturbar el orden y escandalizar, y lanzar proyectiles o cualquier objeto, respectivamente; así como por detonar cohetes, almacenarlos, o encender fuegos pirotécnicos. Las sanciones van desde Apercibimiento, Amonestación, Multa de uno a veinte Unidades de Medida y Actualización, y Arresto hasta por treinta y seis horas.

"En el caso de la pirotecnia ya se han realizado algunos decomisos a personas que han hecho venta de manera irregular de este producto, Protección Civil ha estado en coordinación con las instituciones como SEDENA, como Guardia Estatal y Guardia Nacional, y exhortamos a la población para que no compre estos productos de manera irregular, que vayan a los establecimientos permitidos", actualmente se cuenta con tres tianguis autorizados para la venta de pirotecnia, en el 55 Juárez colonia Álvaro Obregón, y en la carretera Interejidal kilómetros 3 y 3.5.

Reséndez Silva detalló que hasta el momento se han decomisado alrededor de cinco kilos de producto a igual número de vendedores ambulantes de la zona centro, en las inmediaciones del mercado Argüelles, los cuales anteriormente habían sido apercibidos para no cometer esa falta pero que ante su reincidencia se procedió al decomiso de la mercancía, "no tengo la cantidad exacta de cuánto fue el decomiso pero no debe de rebasar los cinco kilos que ya fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destino final que en este caso sería su destrucción".