Arranca limpieza de zonas de alto riesgo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) notificó el desalojo de 27 viviendas asentadas en el cauce del río San Marcos y anunció que el proceso podría alcanzar hasta a 90 familias por ocupar ilegalmente zonas de alto peligro, informó Jaime Gudiño Zárate, titular del organismo en la Cuenca Golfo Norte.

"Entre todas las actividades que hacemos, entre ellas está el tema del ordenamiento de concesiones y el saneamiento de los ríos", declaró, y explicó que estas acciones forman parte del Plan Nacional Hídrico, en el que se prioriza la recuperación de cauces y espacios públicos en todo el país.

La estrategia incluye el caso específico del río San Marcos, adoptado por la delegación estatal de Conagua como parte del programa nacional junto con otros ríos, como el Tula.

"Estamos adoptando el río San Marcos y en ese sentido estuvimos haciendo varias acciones, entre ellas todo un diagnóstico de la zona", indicó.

Gudiño Zárate confirmó que en una primera etapa se notificaron a 21 predios que se encuentran a escasos metros del cauce, y este miércoles se notificaron seis más, entre ellos el "Colegio Antonio Repiso", que construyó aulas en el lecho río y que, además, las notificaciones continuarán en los próximos días, ya que el procedimiento es de carácter administrativo.

"Es una visita administrativa en la que se le notifica a la persona que está ahí que debe atender; se le da oportunidad de cinco días para que demuestre que está ahí de manera legal", explicó.

Durante la inspección se revisan las condiciones del predio y se permite a los ocupantes presentar documentos que acrediten la posesión legal.

"Después entra una parte evaluatoria, de tal manera que el proceso continúa", agregó el funcionario.

El titular de Conagua también abordó la preocupación de vecinos que argumentan haber vivido en la zona durante décadas sin intervención de autoridades, justificando que "Es importante ver que estamos en un Gobierno federal diferente (...), queremos ordenarlos, que no estén en riesgo, es por su seguridad".

Una de las zonas señaladas es la ubicada entre el río San Marcos y la antigua carretera a Tula, donde existen casas al borde de un barranco.

"Estamos haciendo la visita, creo que también se dio la visita; si van por ahí, creo que también hay sellos", confirmó.

La medida también involucra a propiedades institucionales, como el "Colegio Antonio Repiso", cuya infraestructura será evaluada en igualdad de condiciones.

"El caso del ´Colegio Repiso´ también el día de hoy se va a hacer la visita (...) Igual como en todos lados, se va a revisar la situación que pueda tener", sostuvo Gudiño.

En relación con áreas donde previamente se suprimió la delimitación de zona federal, el funcionario aclaró que la presencia del cauce prevalece y, por eso, se debe tener un orden para evitar tragedias ante la crecida del río por lluvias.

En respuesta a los argumentos de habitantes que aseguran que el río no se desborda, Gudiño respondió: "Desafortunadamente, el tema de la presencia de escurrimientos en la zona no ha sido tan recurrente, pero yo creo que todos los que conocemos el río, ya me ha tocado verlo a mí con agua".

Además, advirtió que fenómenos como el huracán "Barry" en el río Guayalejo son ejemplo de lo que puede ocurrir en San Marcos. "Es muy probable que en cualquier momento podamos tener alguna situación similar que nos provoque escurrimientos y que ponga en riesgo a las familias".

En cuanto a la posibilidad de reubicación, Gudiño Zárate admitió que actualmente no existe un programa específico, aunque señaló que podrían explorarse alternativas.

"Va a depender de la situación que podamos tener, no son muchas las viviendas (...), hay programas que tiene el Gobierno federal a través de la Vivienda del Bienestar y también el gobierno del estado a través del Itavu", mencionó.

Jaime Gudiño Zárate, titular de Conagua en la Cuenca Golfo Norte.