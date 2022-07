Defiende Lalo Gattas descuento en aguinaldo

"El Cabildo se vio muy responsable en la toma de la decisión respecto a lo que viene siendo aguinaldo, ninguna empresa del mundo puede sostener a la empresa económicamente y financieramente hablando con 93 o 95 días de aguinaldo, es imposible, básicamente los números no te dan...", dijo el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, "son malas prácticas que se vinieron dando por los ex líderes sindicales... que extorsionaban al presidente municipal con paros".

Denunció que al menos dos ex dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento ganan más que el Presidente Municipal, mientras que alrededor de 80 trabajadores sindicalizados ganan entre 40 y 50 mil pesos; cabe recordar que el Ayuntamiento victorense es el que más recursos emplea en el rubro de Servicios Personales – capítulo 1000 – en proporción con los ingresos que obtiene para su funcionamiento.

"Antes te decían ´si no me subes tanto te paro cinco días, seis días, la basura´, en el caso de nosotros traemos gente especialista, aparte, si ellos no quieren recoger la basura ya tenemos el equipo y la logística sin ningún problema para recoger la basura, - ahorita – ya vuelve a haber un poco basura en la calle pero un pequeño retraso pero con un equipo externo vamos a reponerlo".

Con un Presupuesto de mil 018 millones 665 mil 399 pesos para 2022, Victoria habrá de destinar el 42.14 por ciento para Dietas, Sueldos, Primas, Horas Extra, Compensaciones, Aportaciones para Seguros, Indemnizaciones, Prestaciones y Estímulos contemplados en el capítulo 1000; Tampico, destinará el 39.63 por ciento de su Presupuesto para estos mismos conceptos, Matamoros el 34.46, Ciudad Madero el 31.68, Reynosa el 20 y Nuevo Laredo el 16.74.

En total, el Municipio de Victoria gasta entre el 55 y 60 por ciento en nómina, "son muchos millones de pesos y dos quinquenios, el quinquenio significa que cada cinco años se hace un pago a cualquier trabajador al cumplir los cinco años, a los diez, a los quince... pero no dos quinquenios anuales, estamos hablando de varios millones de pesos que se nos iban por año, todo este tipo de cosas son insostenibles".