Invertirán más presupuesto en labores de inteligencia en Tamaulipas

Por Christian Rivera / El Mañana / Staff Tras los hechos ocurridos el pasado sábado 3 de agosto en Abasolo, donde fallecieron dos elementos militares y uno de la Guardia Estatal tras un enfrentamiento con civiles armados, el comandante de la 48 Zona Militar, Julio César Islas Sánchez, confirmó que se montó un operativo especial en la región. El objetivo de este operativo es llevar a cabo la detención de las personas que atentaron en contra del personal militar. Se aseguró que las familias de los dos elementos caídos tras el enfrentamiento no se quedarán desamparadas, ya que el Ejército Mexicano tiene un servicio de seguridad social amplio para todos los deudos del personal militar en cuestión de becas y apoyos, para que sus familias puedan continuar su vida diaria sin problemas económicos. Islas Sánchez dejó en claro que estos lamentables hechos no quedarán impunes y por ende se reforzó la presencia militar en la zona de Abasolo y se buscará dar con los responsables para que respondan ante la ley. "Bueno, son riesgos que se toman, obviamente, el personal militar en este tipo de actividades de apoyo a la ciudad pública, ya está montada una operación especial para detectar a los delincuentes que estuvieron ahí y afectaron al personal militar. La operación está atendida para detectar, que ya se tiene por ahí detectado claramente quiénes son los que actuaron y se va a ir con todo el peso del Estado", dijo. Recordó que en Tamaulipas hay dos zonas militares, la 48va y la 8va, y aunque dijo no tener el dato de cuántos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han perdido la vida en cumplimiento de su deber durante lo que va del año, dijo que en la 48 sólo se tiene el registro de estas dos bajas hasta el momento. Es importante destacar que la seguridad en la región de Abasolo es un tema prioritario para las autoridades, y se están tomando medidas para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.