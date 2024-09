Superan 5 a 1 hombres a mujeres... en suicidios

Cd. Victoria, Tam.

La tasa de suicidios de hombres en Tamaulipas es muy superior a la de mujeres, donde por cada caso en féminas se registran cinco en varones, revelan estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Del 2010 al 2023 se han registrado 2 mil 413 casos de suicidios en el estado, de los cuales, 2 mil 21 fueron hombres y 388 mujeres, indicando que hay una sobremortalidad en varones en este padecimiento que inicia con problemas mentales que no son atendidos a tiempo y terminan con el paciente quitándose la vida.

Las estadísticas señalan que la tendencia de suicidios en Tamaulipas es muy volátil, pues durante los años ha incrementado y disminuido. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y en los años de mayor tendencia y muertes, la incidencia de personas que se quitaron la vida aumentó, superando la barrera de los 200 casos registrados en el 2021.

Posteriormente, en el 2022, se registró otro incremento, al posicionarse en los 217 casos, y durante el 2023 se ubicó en los 210.

En 2023 se registraron 210 suicidios. Éstos representaron 1.02 % del total de muertes registradas en ese año. Los suicidios no forman parte de las principales causas de muerte en Tamaulipas, sin embargo, se registra una tasa de 5.9 por cada 100 mil habitantes.

De las personas que fallecieron por suicidio, 77.19% correspondió a hombres y 22.80% mujeres. Del total de eventos, 70% ocurrió en personas menores de 40 años.

Aunque no se detallan los motivos del por qué se quitaron la vida, diversas investigaciones a nivel nacional detallan que cuando las mujeres atraviesan por problemas difíciles, que ponen en jaque su salud mental, acuden a solicitar ayuda en diversos centros médicos; sin embargo, las conductas en hombres son diferentes, pues desde pequeños se les enseña a resolver sus problemas y no pueden hacer público que no pueden solos.

Dentro del "suicidiómetro" se etiquetan ocho etapas por las que atraviesan las personas con rasgos suicidas: el primero son las ideas de muerte (me quiero morir), seguida del deseo suicida (los demás van a estar mejor sin mí) y le siguen ideas suicidas (la única solución es matarme); expresión suicida (ya no puedo estar con este dolor); amenaza suicida (si todo sigue igual, me mato); plan suicida (dónde, cuándo y cómo hacerlo); gesto suicida (autolesiones con intención suicida o intento fallido de quitarte la vida) y, finalmente, el suicidio, que es cuando la persona muere.

Además, encontraron que en el 80% de los casos las personas eligen quitarse la vida en sus domicilios, por lo que recomiendan observar las conductas de familiares y amigos con tendencias suicidas.

Entre los factores de riesgo están la violencia familiar, abuso sexual, depresión, ansiedad, consumo y abuso de sustancias psicoactivas, acoso escolar, el duelo, enfermedades terminales, familiares con antecedentes de suicido, entre otros.