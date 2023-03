Amenazan a Kemet con huelga

A través de redes sociales, empleados del turno 2 de la maquiladora informaron que ejercerán su derecho a huelga, esperando una respuesta favorable por parte de la empresa, exhortando también al Gobierno del Estado a apoyarles en su demanda salarial.

"Esperando que el gobierno no nos de la espalda confiamos en las autoridades y decimos el lema de nuestro presidente, con los obreros todo sin los obreros nada 12; am.de la noche huelga si no no la paran, listos y decididos todos la mayoría decide", posteó en redes sociales la líder sindical María Dolores Zúñiga.