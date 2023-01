Mueren jóvenes en motocicletas

"Tenemos de cuatro a siete accidentes diarios, algunos con consecuencias fatales y algunos simplemente derrapamientos o caídas de moto, pero este mes hemos tenido alrededor de tres o cuatro accidentes de ese tipo por falta de precaución, por no utilizar el casco, por ir arriba de tres o cuatro personas arriba de una motocicleta", informó el jefe Operativo de Tránsito local, Marco Antonio Valdez García.

Este fin de semana, la noche entre el sábado y domingo, suscitó un percance vial a la altura del libramiento Emilio Portes Gil en donde un automovilista arroyó a dos hermanos que circulaban a bordo de una motocicleta Italika entre las calles de Doblado y Juárez, perdiendo la vida en el lugar uno de ellos y el otro resultando con graves lesiones por las que fue trasladado a un hospital, trascendió que el responsable logró darse a la fuga.

"Accidentes fuertes que he visto han sido como unos cuatro o cinco en lo que va del año, los fallecidos en este lapso han sido unos tres", recordó que tanto la Guardia Nacional como la SEDENA y Guardia Estatal participan en el operativo Moto Segura, "ellos se encargan de detener a las motocicletas que no portan el casco, que no cuentan con comprobante de la unidad, que van a exceso de velocidad o que incurren en alguna falta".