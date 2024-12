Fin del ITAIT: En riesgo acceso a la información

Por: Christian Rivera

Diciembre 04, 2024 -





El Mañana / Staff.- Es inminente: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) estaría desapareciendo en el primer trimestre del 2025, afectando el derecho al acceso a la información, señaló la comisionada presidenta, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Las facultades del ITAT serán trasladadas a la Contraloría, lo que consideró como un retroceso a los derechos de acceso a la información, porque la dependencia será juez y parte en la decisión de revocar la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales.

"Se ve el dolo, no pueden ejercer estas funciones, porque no puede ser simplemente juez y parte. Dime si vas a querer evidenciar a tu jefe, o tú como misma Secretaría o Contraloría o área pública que debes entregar la información y ves que no te conviene; tal vez tú solito te vas a ordenar entregar esa información al ciudadano o a quien te esté requiriendo", criticó.

"Se ve el dolo, no pueden ejercer estas funciones, porque no pueden ser simplemente juez y parte. Dime si vas a querer evidenciar a tu jefe o tú como misma Secretaría o Contraloría o área pública que debes entregar la información y ves que no te conviene; tal vez tú solito te vas a ordenar entregar esa información al ciudadano o a quien te esté requiriendo". Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, Comisionada presidenta ITAIT

Rocha Sobrevilla aseveró que se está eliminando a un contrapeso que permite que haya una verdadera rendición de cuentas que permita evidenciar la corrupción y combatir la opacidad a través de resoluciones que le permiten al ciudadano acceder a la información que solicitaron y que los gobiernos no responden o son omisos.

Criticó, además, la ignorancia de los legisladores locales, como Isidro Vargas Fernández sobre el alcance que tiene el ITAT como organismo autónomo: "Está confundiendo la rendición de cuentas con la transparencia y con el acceso a la información pública. Porque si bien las Contralorías, al rendir nosotros nuestras cuentas, que tenemos esa obligación, pues eso es rendición de cuentas. La transparencia, el acceso a la información es otra cosa".

La presidenta del Instituto aclaró que la resistencia a su extinción no es por presupuesto, porque desde hace años manejan el mismo de 20 millones de pesos, que ha resultado insuficiente para acelerar sus procesos de resolución.

Las estadísticas refieren que en el 2008 sólo se promovió un recurso de queja por la falta de respuesta de los gobiernos municipales y del estado para el 2024; el número de quejas asciende a las 930, lo que refleja que los gobiernos no cumplen con el acceso a la información, lo que obliga al ITAIT a revisar sus respuestas y ordenarles responderle a los ciudadanos. Toda esta carga sólo para 33 personas.

"Aún y con ese mínimo presupuesto y con más recursos de revisión, al día de hoy hemos cumplido con el trabajo. Recibimos un total de 930 recursos de revisión y a la fecha ya llevamos resueltos 914", dijo.





DIPUTADOS ESCUPEN PARA ARRIBA

"Yo me sé regir con ética cuando me toca estar en la trinchera en donde esté", respondió a los señalamientos en su contra por ser ex regidora del PAN en el Municipio de Reynosa, bajo la premisa que sus fallos son imparciales.

Dijo que incluso hay diputados de Morena y sus aliados que antes formaban de otras corrientes políticas, y ahora buscan desacreditar el trabajo del ITAIT.

"Que no se den golpes de pecho, que Morena simplemente es la transformación, porque no pueden escupir para arriba cuando también tienen algún pasado. Aquí lo importante es el encargo, o sea, no es el cargo, es el encargo".

Por último, aseguró que quieren politizar el tema, hacerlo mediático para justificar la desaparición del órgano encargado de vigilar que se cumpla la transparencia y el acceso a la información.