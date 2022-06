Investiga Salud dos casos sospechosos de hepatitis

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó que el laboratorio de genómica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos – InDRE – no ha dado resultados aún sobre los casos sospechosos de Hepatitis Aguda Infantil detectados en hospitales del IMSS en esta entidad, por lo cual, ambos pacientes se mantienen bajo observación.

"Hoy tenemos dos casos más – sospechosos – que son del IMSS, uno tiene dos años que es residente de El Higo en el estado de Veracruz pero que fue atendido en el Hospital General Regional número 6 del IMSS de Madero, y el otro caso es un femenino de nueve años que se atendió en el Hospital 270 del IMSS", dijo la titular de la dependencia estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "el primero de dos años está prácticamente saliendo de su cuadro, no así el caso de la niña de nueve años que está siendo atendida en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 en Monterrey".

Recordó que el primer caso sospechoso detectado el pasado mes de mayo, un masculino de catorce años en esta localidad, fue descartado como Hepatitis Aguda Infantil por el InDRE, en el caso del menor de 2 y la niña de 9, ambos casos fueron atendidos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social siendo la menor la que presenta complicaciones en su cuadro clínico. En el mismo sentido, dijo que en Tamaulipas se les hicieron pruebas para Hepatitis tipo A, B y C, saliendo negativos teniendo que enviarse las muestras al laboratorio en genómica en la Ciudad de México.

"Estos dos casos no tienen más casos del estudio epidemiológico que ha hecho el IMSS, no hay más casos sospechosos en su entorno, no tienen un antecedente de cómo se contagiaron ni el niño de dos años de Veracruz ni la niña de nueve años de Reynosa", Molina Gamboa insistió en mantener las medidas sanitarias contra la COVID-19 para combatir esta nueva enfermedad, así como la Viruela Símica que ya circula en el país.

La funcionaria en sanidad pidió a la población redoblar las precauciones en especial con los niños y adultos mayores, "y a toda la población en general para que mantenga todas las medidas de higiene que durante más de dos años hemos llevado a la práctica porque además de proteger contra un contagio de COVID resultan efectivas para no contraer otras enfermedades", es decir, mantener el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, lavado constante de manos y la sana distancia.