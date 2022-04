Intensifican filtros antimigrantes; detectan 10 rutas de tráfico

Las autoridades encargadas de detener este tipo de flujos migratorios, desafortunadamente no hacen nada o no los ven o hacen como que no los ven* Gerardo Peña, Secretario General del Gobierno de Tamaulipas

Lo anterior se dio a conocer por el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña, quien indicó que la información de las rutas de tráfico de migrantes fue proporcionada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien implementó en semanas pasadas medidas de revisión a camiones afectando los cruces fronterizos de mercancías.

Los datos de las rutas fueron proporcionados por el gobierno texano luego de una reunión que sostuvo con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para atender las protestas y bloqueos de camioneros ante la inconformidad por el tiempo en las revisiones de camiones.

"Cabeza de Vaca tuvo esta reunión con el gobernador de Texas y llegaron a algunos acuerdos, por lo que esta es información que el gobierno de Texas nos ha proporcionado y nosotros hemos confirmado" expresó el secretario general de Gobierno, Gerardo Peña.

Este miércoles el Gobierno de Tamaulipas anunció que reforzará los filtros de revisión para la detección de indocumentados como parte de una estrategia integral para proporcionar mayores condiciones de seguridad y certidumbre a las familias tamaulipecas.

Para el secretario general de Gobierno, las autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración no han realizado su trabajo para detener el flujo de migrantes, lo cual causó acciones del lado norteamericano por parte de las autoridades texanas.

"Las autoridades encargadas de detener este tipo de flujos migratorios, desafortunadamente no hacen nada o no los ven o hacen como que no los ven" indicó.

En Tamaulipas las zonas que fueron detectadas en las que se cruzan migrantes de forma ilegal a los Estados Unidos van desde la zona de Reynosa hasta el municipio de Mier, la cual cruza por cinco municipios tamaulipecos y tres del estado de Nuevo León.

Una de las rutas que se toman para traficar migrantes a través de la frontera chica se contactan con la carretera Reynosa-Monterrey, siendo esta última ciudad una zona que se ha convertido en un centro de distribución de migrantes.

Las detenciones de personas en los Estados Unidos llega a más de 200 personas por noche, lo cual forma parte del reporte que hicieron las autoridades texanas al gobierno de Tamaulipas en el acuerdo que se hizo para contener este fenómeno.

"De Miguel Alemán a Nueva Ciudad Guerrero esa parte del río (Bravo) se puede cruzar caminando, y pues es lo que les facilita el trabajo" expresó el secretario de Seguridad Pública, Jorge Ontiveros.

La zonas de la ´ilegalidad´

*Desde la zona de Reynosa hasta el municipio de Mier la cual cruza por 5 municipios tamaulipecos y 3 del estado de Nuevo León.

*Una de las rutas que se toman para traficar migrantes a través de la frontera chica se contactan con la carretera Reynosa-Monterrey.

*Las detenciones de personas en Estados Unidos llega a más de 200.

*De Miguel Alemán a Nueva Ciudad Guerrero esa parte del río Bravo se puede cruzar caminando.