Rechazan el tratamiento infectados con VIH-SIDA

Al menos, 450 personas en Tamaulipas viven en riesgo mortal debido al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) al negarse a recibir tratamiento, advirtió Jorge Sebastián Hernández, jefe del departamento de VIH/SIDA en la entidad.

"Tenemos 450 personas que, por diversas razones, no están en tratamiento, lo que representa un peligro para su salud y para la transmisión del virus", señaló Hernández.

El funcionario explicó que actualmente cuatro mil 050 personas en el estado han logrado alcanzar una carga viral indetectable gracias al acceso oportuno a la medicación y que están acudiendo a sus citas, llevan una vida saludable luego de haber sido detectada la enfermedad.

"El tratamiento es altamente efectivo; quien lo sigue adecuadamente puede tener una vida larga y saludable, además de reducir el riesgo de transmisión a prácticamente cero", destacó.

Para reducir este riesgo, 200 personas que son parejas de pacientes con VIH también toman tratamiento preventivo, conocido como Profilaxis preexposición (PrEP), lo que les permite evitar el contagio y llevar una vida sexual segura y libre de riesgos.

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico y, si no se trata, puede progresar al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), la etapa más avanzada de la infección.

"Y eso es valiosísimo porque hay quienes dicen, bueno, yo quiero protegerme de que no lo vaya a atirir, ¿verdad? Y entonces, pues, te lo tomas también y te proteges, están con este tratamiento. Afortunadamente tenemos ya ahorita más de 200 personas tomándolo y buscamos a través de la promoción que sea más, que se lo tomen más", explicó Hernández.





El especialista resaltó que con el tratamiento adecuado, una persona con VIH puede llevar una vida normal sin que la enfermedad avance a la etapa de Sida, "por eso es fundamental que quienes han sido diagnosticados reciban su medicación y seguimiento médico".





Hernández advirtió que la falta de tratamiento puede traer graves consecuencias para las personas con VIH, o muchos deciden dejar el tratamiento porque al inicio les causa reacciones en el cuerpo que les resultan molestos y quieren otro medicamento, pero se entrega el mismo a quienes sufren este padecimiento.





"Si hay que señalarlo, y fíjense qué bueno que digamos esto, algunas personas que por su característica llegan a tener cierta molestia con el primero que toman, pues no se trata de que ya lo dejes y digas, no, yo no soy, no, es simplemente que te adaptes a ese medicamento o te lo cambiamos, porque esa es la ventaja".





Además, la ausencia de tratamiento incrementa el riesgo de transmisión del virus a otras personas. "Una persona con carga viral alta es más propensa a transmitir el VIH a sus parejas sexuales o a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia", explicó el funcionario.





Sin embargo, la negativa de ciertos pacientes a recibir tratamiento sigue siendo un reto para las autoridades sanitarias.





Las autoridades de salud han intensificado campañas de concienciación y han reforzado los servicios de acompañamiento psicológico para motivar a más personas a recibir la atención necesaria, toda vez que al recibir la noticia muchos caen en depresión porque piensan que sus vidas han terminado, pero gracias al avance en la medicina logran llevar una vida ordinaria.