Piden mayor análisis para reforma electoral

La eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales , incluida en la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debe analizarse con extremo cuidado para no afectar la representación de las minorías , advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot.

El consejero recordó que esta figura nació para garantizar un espacio a partidos políticos pequeños dentro de las cámaras legislativas, permitiendo que fuerzas minoritarias tuvieran voz y voto en las decisiones nacionales.

"Es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, ya que podría quitarse representación de las minorías de los partidos pequeños que es la vía como han ido accediendo al poder en diferentes momentos", señaló.

A pesar que Sheinbaum Pardo ha defendido que su propuesta busca mantener elecciones democráticas, reducir el gasto público y mejorar la relación entre representantes y ciudadanía, Ruiz Castellot subrayó que "se debe hacer una revisión cuidadosa de las candidaturas plurinominales en la propuesta de reforma electoral que construya el Ejecutivo Federal".