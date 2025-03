Incumplen Comapas tratamiento de aguas en Reynosa y Río Bravo

La contaminación de cuerpos de agua en Tamaulipas ha llegado a niveles críticos, y el gobierno estatal alista acciones en contra de industrias que descarguen aguas residuales sin control en ríos, lagos y presas, adelantó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos.

El funcionario tamaulpeco reconoció que las Comapas de Reynosa y Río Bravo tampoco cumplen al 100 por ciento con el tratamiento de aguas residuales, afectando severamente el canal Rodhe, principalmente Reynosa.

El canal Rodhe es el ejemplo más claro de ineficiencia institucional y contaminación por descargas industriales y sanitarias, además de convertirse en tiradero de basura y cacharros.

Río Bravo extrae agua contaminada de ese canal para potabilizarla, lo que según Quiroga "Cumple con la Norma Oficial Mexicana", aunque admitió que la contaminación es un problema histórico.

"Reynosa no trata el 100 por ciento de las aguas, como no lo hace la mayoría de las Comapas del país. Hay una serie de descargas al Rodhe que provocan que, por ejemplo, Río Bravo esté extrayendo agua con contaminaciones altas. Sin embargo, el proceso de potabilización que tenemos es suficiente para regresarle la calidad dentro de lo que marca la Norma Oficial Mexicana", justificó.

El titular de Recursos Hidráulicos informó que, por instrucciones del gobernador, se creó la Subsecretaría de Fomento Industrial, para dar seguimiento y monitorear las descargas de la industria en todo el estado.

Aunque las sanciones no son competencia directa de la Secretaría, admitió que están vigilando de cerca a quienes contaminan.

Aun así, reconoció que la problemática es generalizada en cuerpos de agua, desde el río Bravo, en el norte del estado, hasta el Guayalejo, el río Soto La Marina y la presa Vicente Guerrero, de la zona centro y sur.

"En mayor o menor medida, todas las corrientes están contaminadas. Hoy mismo tengo reunión con la CILA para revisar el grado de contaminación del río Bravo", añadió.

El proyecto para atacar el problema incluye una inversión superior a 100 millones de dólares para rehabilitar la planta internacional de tratamiento de aguas y replicar el modelo en todas las comapas fronterizas.

En el sur de Tamaulipas, destacó un modelo inédito a nivel nacional, impulsado por los propios industriales: "De manera responsable dijeron: pasemos todo el agua sucia que descargamos al Pánuco o a lagunas, queremos tratarla y reusarla en la industria. Es un esquema novedoso y de ganar-ganar, porque no tenemos los miles de millones de pesos para un proyecto de esa magnitud. Si un particular dice: ´Yo la trato, la reutilizo y la regreso en perfectas condiciones´, de esas propuestas quisiéramos más", dijo.

Finalmente, el secretario calificó la calidad del agua en el estado como "contaminada, pero no insalvable".

No obstante, admitió que la naturaleza, aunque ayuda a depurar las descargas a lo largo de cientos de kilómetros, no es suficiente: "La potabilización es posible, pero seguimos dependiendo de procesos costosos que no deberían ser la solución, sino la última línea de defensa", concluyó.