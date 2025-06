Reconocen lentitud en IMSS-Bienestar

A pesar de las quejas ciudadanas y la promoción de juicios, el delegado del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, minimizó la ola de amparos promovidos contra el sistema de Salud federalizado al asegurar que sólo se han presentado dos en los últimos meses y que no existe necesidad de judicializar el acceso a la atención médica.

"Cada vez es menos frecuente", aseguró, y reconoció que algunos hospitales, principalmente de la zona sur del estado, están atendiendo a más pacientes de las que se contemplan para el estado, ya que reciben a enfermos de Veracruz, San Luis Potosí y hasta de Hidalgo.

En entrevista previo a encabezar un evento en el Centro Regional de Desarrollo Infantil (Credi) por el programa "La Clínica es Nuestra 2025", Rodríguez Avendaño sostuvo que los recursos legales no son una vía necesaria para que los tamaulipecos accedan a medicamentos o procedimientos quirúrgicos.

"En los últimos tres meses, para ser exactos, solamente ha habido dos (amparos). Uno fue de medicamento que se entregó y el otro de una cirugía que ya se realizó también", dijo, al reconocer que los pacientes se han visto en la necesidad de hacerlo porque no se les brindó el seguimiento adecuado.

Según el funcionario, estos casos ocurrieron en los municipios de Reynosa y Tampico y, aunque admitió que hubo desabasto, aseguró que los medicamentos fueron finalmente entregados.

"Favorablemente llegó, lo solicitamos. Volvemos a insistir, nos llegó y ya se abasteció", expresó.

Además, recalcó que los amparos no son exclusivos de su institución: "Quien se ampara, se ampara también para el Seguro Social, régimen ordinario, para el ISSSTE, para Pemex, para Sedena".

Sin embargo, responsabilizó al Gobierno de México a través del IMSS-Bienestar central de las deficiencias en el sistema de salud, porque se hacen las gestiones, pero tardan en atenderse, como es el caso de medicamentos, cirugías, y camas dentro de los hospitales.

"No se falla en la gestión, nosotros solicitamos a México, pero acuérdense que México tiene que abastecer a 23, ya van a ser 24 entidades, no solo en Tamaulipas. La gestión la hemos hecho en tiempo y forma".

Luego de las quejas por presuntas irregularidades en operaciones de cataratas, el delegado confirmó que se están realizando cirugías oftalmológicas gratuitas en Matamoros y Victoria, y anunció una jornada en Tampico.

"Va a haber una jornada donde se van a operar a 100 pacientes en el hospital Carlos Canseco, del 5 al 11 de julio del 2025. Todo es completamente gratuito", indicó.

Respecto a la saturación del Hospital General de Tampico, aceptó que se han registrado deficiencias en insumos y camillas, pero las atribuyó a la alta demanda de pacientes de otros estados.

"Es un hospital que no solamente atiende a Tamaulipas, atiende todo el norte de Veracruz, San Luis Potosí y hasta Hidalgo", sostuvo.

Ante los señalamientos del activista Manuel Monreal, quien acusó presuntos actos de corrupción en el hospital Canseco, el delegado se deslindó de cualquier irregularidad.

"Él está equivocado completamente, porque los funcionarios de Bienestar no manejamos dinero", respondió.

Sobre el caso específico de una enfermera que presuntamente pidió 7 mil pesos por un medicamento, aseguró desconocerlo: "Necesitaríamos analizar ese caso. Él no me ha comentado nada, además no lo conozco".

500 MIL BENEFICIARIOS

Rodríguez Avendaño destacó que con la expansión del modelo IMSS-Bienestar, el número de beneficiarios crecerá en los próximos meses, pues actualmente se atienden a 500 mil personas.

"Se va a agregar no solamente a los centros de salud, también se agregan centros especializados en desarrollo infantil, en atención para adultos mayores e inclusive también en salud mental", afirmó.

El funcionario informó que para el 2025 se incrementará el número de unidades operativas, pasando de 284 a 315 centros de salud y especializados.