Registran a Sanmiguel

Cd. Victoria, Tam.- La diputada local por Acción Nacional, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, se registró este jueves como aspirante a la candidatura al Senado de la República por la coalición Va por Tamaulipas, integrada por el PAN, PRI y PRD, contando como suplente con Georgina Barrios González, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

"Tengo más de veinte años militando en Acción Nacional, fui presidenta de Acción Nacional en Nuevo Laredo que es la ciudad en donde resido, soy consejera nacional, consejera estatal, y hoy en día secretaria del Partido Acción Nacional en el estado y tenemos los principios bien puestos, los avances de nuestro partido que hemos venido respetando y así lo seguiré haciendo con principios y valores que sabemos que vamos a dar la lucha", dijo tras cumplir con el trámite de registro.

REGISTRO

Este se efectuó en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con sede en esta capital, siendo el vocal ejecutivo, Sergio Iván Ruiz Castellot, quien recibió la documentación así como el secretario de la Junta Local, Faustino Becerra Tejeda, y la vocal de Organización Electoral, Vianey Guadalupe Ramírez Torres, no obstante, será el Consejo General del INE en la Ciudad de México el que calificará los registros a más tardar el martes 27.

Sanmiguel Sánchez rechazó contar con seguridad personal adicional para el arranque de campaña el miércoles 28.

"He estado en campaña cuando la seguridad en Tamaulipas no estuvo a como llegamos a estar cuando terminó este sexenio en el lugar número cuarto de seguridad y la verdad es que nunca lo hemos hecho, y esta ocasión no será la excepción", dijo.

Acompañando a la diputada local estuvieron los dirigentes de los tres partidos de la coalición opositora, Luis René Cantú Galván por el PAN, Carlos Ernesto Solís Gómez por el PRI, y David Valenzuela Barrios por el PRD.

Una vez avalados los aspirantes de las diferentes coaliciones y partidos políticos, sus respectivos candidatos procederán a recorrer la entidad en busca del voto ciudadano entre el 28 de diciembre y el 15 de febrero, mientras que la jornada electoral se celebrará el 19 de ese mes.

Ausentes

* Los diputados locales de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional se ausentaron este jueves de la sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente para revertir las reformas del primero de julio, mediante las cuales se transfirieron el control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del C5 a la Fiscalía General de Justicia.

* "Vimos una situación que no es urgente, sabíamos que los dictámenes que se estaban pretendiendo votar pretendían echar abajo una reforma que se suscitó en los últimos meses de un Gobierno emanado del PAN buscando proteger precisamente los resultados que se venían dando en coordinación la Fiscalía con la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio anterior", apuntó el presidente de la JUCOPO y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Félix ´el Moyo´ García Aguiar.

* "Por eso consideramos defender nuestro voto al no acudir únicamente a votar temas que, para nosotros, no resultaban urgentes y no tenían razón para votarse el día de hoy", dijo.