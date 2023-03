Hacen trabajos previos al 2024

"Particularmente, en el caso de los institutos locales electorales, refiere un proceso de compactación de direcciones, no de supresión de atribuciones, no de despido de personal, no de tareas diversas que constitucionalmente están previstas". Juan José Guadalupe Ramos Charre, consejero presidente del IETAM

"Es imposible afirmar que no nos impacta el Plan B; desde el año 2014 la autoridad nacional electoral, el INE, y cada uno de los institutos electorales locales formamos parte de un sistema justo, y por fuerza, al ser parte de un sistema (...), es imposible señalar que no existen afectaciones al sistema en su conjunto como tal", consideró el consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre.

La Reforma contempla reducir y rediseñar la estructura del INE y de los 32 órganos públicos locales electorales (OPLES); desaparece la Sala Regional Especializada, acota la facultad de interpretación y sanción de autoridades electorales, los cómputos se llevarán a cabo el día de la elección, con lo que desaparece el PREP y se modifica el calendario electoral, pasando del 10 de septiembre a la tercera semana de noviembre el inicio del proceso 2023-2024.

"Particularmente, en el caso de los institutos locales electorales, refiere un proceso de compactación de direcciones, no de supresión de atribuciones, no de despido de personal, no de tareas diversas que constitucionalmente están previstas; entendemos que habremos de realizar lo mismo con una alineación distinta, en donde todos los integrantes del equipo IETAM habremos de desarrollar una función en una posición distinta".

Ramos Charre recalcó que la Reforma conserva los artículos 41 y 116 de la Constitución, manteniendo las competencias de las autoridades electorales, afectando únicamente la estructura orgánica del INE-IETAM.

"La construcción del proceso electoral 2023-2024 inició prácticamente desde mediados del año pasado; terminando el proceso electoral 2022 ya estábamos trabajando en la construcción del proceso electoral".