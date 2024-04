Pronostican un huracán este año en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.

Al menos un huracán tocará tierra en Tamaulipas este año, espera el coordinador de Protección Civil del Estado, Luis Gerardo González de la Fuente.

Y aunque no se puede hablar del número y nombres de los huracanes que se formarán en el Atlántico en el 2024, se espera que la temporada sea más intensa y con más pronósticos que la que se registró el año pasado, dijo.

De tal modo, se espera que al menos uno de ellos entre al Golfo de México y toque tierra en las costas de Tamaulipas.

La temporada inicia en mayo, y de acuerdo con los registros durante el 2023 se registraron 25 huracanes en el Atlántico sin que alguno se acercara al estado y dejara lluvias importantes para los diferentes cuerpos de agua en la entidad.

"Sí se pronostica que sea un año movido para el Atlántico, no quiere decir que nos vayan a pegar en Tamaulipas, todavía no sale el total, ni con nombres; el año pasado fue de 25 el pronóstico, tristemente no nos llegó ninguno, esperemos que ahora sea diferente", dijo el coordinador de PC del Estado.

MUNICIPIOS EN RIESGO

Las lluvias que deje un huracán en Tamaulipas beneficiará a ríos, lagos, lagunas, pozos profundos, y presas de las que se abastece todo el estado para el uso urbano, agrícola, industrial y privado, pero también enciende los focos de alerta para los municipios de la zona norte, centro y sur del estado.

De acuerdo con el Atlas de Riesgo de PC Tamaulipas, hay innumerables familias de los municipios de Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira que están en riesgo de inundaciones en caso de registrarse un huracán.

"Nuestro Atlas de Riesgo el cual ya está por terminar estas actualizaciones en la zona norte, en la zona sur, por inundaciones, por lluvias, huracanes", y de momento están identificadas familias de diversos municipios con mayor riesgo por inundaciones y encharcamientos "en la zona norte en Reynosa, Matamoros, en Ciudad Victoria, en la zona sur, estamos en contacto y en trabajo en equipo con los diferentes municipios".

INDICACIONES

Se ha girado la indicación a las coordinaciones municipales a iniciar con los trabajos de limpieza y desazolve de sus drenes para disminuir al máximo las inundaciones.

"Normalmente año tras año les hacemos la recomendación de limpiar y desazolvar drenes, para evitar los encharcamientos, todo eso se le hace la recomendación a los municipios".