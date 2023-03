Confirma alcalde oraciones por agua

"Por un lado vamos a unir a las familias y por el otro en lo humano estamos haciendo lo correcto (...), estamos trabajando en lo humano nosotros, en lo terrestre, en lo que debemos de hacer como seres humanos y como gobernantes", y agregó que "para mí la fe sigue siendo importante porque estamos viendo la forma de unir a los católicos con los evangélicos en reuniones, el fondo es unir a las familias, y unir a las religiones"

"Por un lado vamos a unir a las familias y por el otro en lo humano estamos haciendo lo correcto (...), estamos trabajando en lo humano nosotros, en lo terrestre, en lo que debemos de hacer como seres humanos y como gobernantes", y agregó que "para mí la fe sigue siendo importante porque estamos viendo la forma de unir a los católicos con los evangélicos en reuniones, el fondo es unir a las familias, y unir a las religiones".

REUNIÓN

El alcalde victorense se reunió el jueves pasado con el obispo Óscar Efraín Tamez Villarreal, además, adelantó que buscará reunirse con representantes de las diferentes asociaciones religiosas de perfil evangélico de la localidad para incluir a estos dos grandes sectores de la fe cristiana en la jornada de oración multitudinaria.

Aunque recalcó que independiente a esto se llevan a cabo acciones tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno del Estado, uno de estos proyectos es la construcción de una segunda línea del acueducto desde la presa Vicente Guerrero lo cual solucionará el desabasto a mediano plazo; otro, por parte del gobierno estatal, es la exploración de pozos profundos por lo que en los próximos días iniciarán los trabajos de exploración en dos puntos de la localidad.

"Yo aseguro que vamos a poner la segunda línea de acueducto (...), va a ser en mi período con la ayuda del señor gobernador y con la ayuda del señor presidente, necesitamos unir los tres gobiernos que gracias a Dios hoy somos de un mismo color y por lo mismo se nos facilita más bajar recursos", Gattás Báez apuntó que el proyecto ya está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en espera de autorización de recursos para el inicio de los trabajos.

Será en próximas semanas cuando se llevará a cabo la reunión de seguimiento entre COMAPA y CONAGUA, "yo como alcalde debo tener preparado el proyecto, no puedo estar con los brazos cruzados y haciendo oración, estaría haciendo muy mal, yo estoy haciendo lo que debo hacer como presidente municipal a corto, mediano y largo plazo... pero la oración y la fe es mía y esa no me la pueden quitar".