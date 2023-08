Hay errores, ¡y los defienden! Maestros de Tamaulipas participaron en edición de libros

Claro que hay errores en los libros, claro que hay áreas de oportunidad, pero ya están detectadas y los maestros estamos capacitados para subsanarlos en este ciclo escolar y seguramente la Secretaría de Educación los va a corregir en la nueva edición". Juan Carlos Jiménez Hernández asesor técnico pedagógico de la Zona Escolar 118

Dos maestros de Tamaulipas que participaron en la elaboración de los libros de texto gratuitos de la SEP, para el ciclo escolar 2023-2024, reconocieron errores en los contenidos que serán corregidos por los docentes, pero los defendieron al estar apegados a la realidad global y enfocarse en el aprendizaje crítico, la inclusión y el autorreconocimiento.

Juan Carlos Jiménez Hernández, asesor técnico pedagógico de la Zona Escolar 118, quien participó en la corrección de algunos textos en el libro de quinto grado de Lenguaje, dijo que se detectaron diversos errores en los contenidos, pero no se deben "satanizar" y por el contrario se debe aprender de ello, pues los maestros frente a clase los enmendarán.

"Claro que hay errores en los libros, claro que hay áreas de oportunidad, pero ya están detectadas y los maestros estamos capacitados para subsanarlos en este ciclo escolar y seguramente la Secretaría de Educación los va a corregir en la nueva edición", dijo.

Argumentó que esto se basa en la teoría de Pedagogía y el Error, la cual establece que el error no debe satanizarse, sino aprovecharse como un medio pedagógico de enseñanza.

Y ante la herramienta de codiseño, los maestros elegirán si se agregan o se dejan fuera diversos apartados en las clases y ejercicios, ya sea en el apartado de Matemáticas o temas de diversidad sexual, como familias homoparentales, o de educación sexual, que han sido las más criticadas desde que se dieron a conocer los libros.

"Los libros están diseñados en tres escenarios: en el aula, en la escuela y el comunitario. El maestro lo que va a hacer es bajarlo al contexto de cada escuela, de cada aula; inclusive aulas que están una al lado de otra son diferentes y el maestro las va a contextualizar".

Señaló que están confundiendo el comunismo con comunidad y comunitario, ya que el comunismo es una teoría sociológica-económica que no está presente en los libros de texto, ya que en ningún contenido hay un tratamiento ideológico.

Pero sí la hay en los libros destinados para los maestros de todo el país, aunque defendió que siempre ha existido esto, pues los gobiernos federales en turno implantan sus valores a la educación, aunque aseguró que los maestros son capaces de tomar o no tomar ese tipo de contenido para los alumnos.

"En los libros del maestro vienen algunas lecturas y algunas partes de los libros donde sí se habla de una ideología, pero con valores, o díganme, ¿qué reforma educativa no ha planteado su ideología de los gobiernos que la han elaborado?"

Por su parte, el maestro Irwing Ashanti Covarrubias Lara, de Tampico, dijo que participó en la revisión de los proyectos en los libros de primero, segundo, tercero y cuarto año de primaria en el campo de lo humano y lo comunitario.

Pidió que en vez que los padres de familia realicen un plantón en la vía pública o en las escuelas, se acerquen con los maestros para informarles sus inquietudes, para determinar el modelo de enseñanza para sus hijos.

"Acercarse al maestro, que el maestro y ellos platiquen, les cuenten sus inquietudes. Cuando tocamos temas polémicos, es normal, también pongámonos en el papel de los papás, no se trata que todo lo estén haciendo mal".

Dijo que los contenidos están acordes a la realidad global y no es algo nuevo que verán los menores, pues ese tipo de información la consumen en redes sociales e incluso en series de sitios de stream como Netflix.

"No podemos negar que ahorita las familias homoparentales, que es lo que está generando una gran inconformidad, son una realidad, incluso es legal. A lo mejor socialmente no se puede, pero es legal, dos personas del mismo sexo se pueden casar. No se trata de promover y decir que una familia homoparental es mejor a una familia tradicional, nada más es decirle hay todas estas maneras de un matrimonio y todas son legales".

Explicó que la visión de la Nueva Escuela Mexicana es crear un pensamiento crítico, busca la igualdad de género, y que los niños se cuestionen todo lo que hay a su alrededor.