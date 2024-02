Hallan ´minas´ en brechas; se descarta terrorismo: SP

Elementos de las fuerzas armadas federales y estatales han encontrado minas improvisadas semienterradas en diversas brechas de municipios de la frontera de Tamaulipas, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García.

Pese a esto, el secretario descartó que esas conductas sean catalogadas como terrorismo, ya que asegura que se instalan para neutralizar a grupos contrarios al disputarse el territorio en la frontera.

"Yo creo que no porque no van contra la población, sino que es una lucha que tienen entre ellos. El terrorismo el objetivo principal es atemorizar a la población lo cual no es el caso. Estos se encontraron principalmente en esas brechas, en esos lugares en donde llevan a cabo ellos sus actividades".