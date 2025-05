Enluta crimen a Reynosa

Después de cuatro días desaparecidos se confirmó lo peor: los cinco integrantes del Grupo Fugitivo fueron asesinados y sus cuerpos hallados en un predio a orillas del río Bravo, aunque las madres y familiares de los jóvenes tienen la esperanza de encontrarlos con vida, ya que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no les ha informado al respecto.

El fiscal Irving Barrios confirmó que los músicos están muertos y ahora investigan los motivos por los cuales los miembros de un grupo criminal que opera en esta frontera los asesinaron.

A las 10:37 de ayer, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas lo anticipó, "Se localizaron 5 cuerpos sin vida, que por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas".

En ese momento salía de la FGJT en Reynosa el operativo de búsqueda, acompañado de las madres y hermanas de los músicos, desmintiendo la versión y asegurando que no les habían informado nada.

A las 14:30 horas, el fiscal Irving Barrios, y el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, reafirmaron el asesinato de los músicos y la captura de 9 sujetos de un grupo criminal como responsables de los hechos.

Desde el vehículo en que se desplazaban las familias de los desaparecidos transmitieron en vivo para desmentir la versión de las autoridades: "No hagan caso a esas versiones, a nosotras no nos han dicho nada". El pasado domingo, 25 de mayo, se presentaron a un inmueble en la colonia Riberas del Río, donde fueron privados de la libertad y trasladados al fondo de la colonia Aquiles Serdán, detalló el fiscal del estado.

Explicó que, como resultado de la búsqueda y operativo en conjunto, se logró la detención de nueve personas en un predio ubicado en la colonia Aquiles Serdán, donde se encontraron los cuerpos de las víctimas.

Las personas detenidas están vinculadas a una célula delictiva que opera en esta región fronteriza de Tamaulipas.

"Desde ese momento que se tuvo conocimiento del reporte por la no localización, se realizaron las acciones de búsqueda inmediatas, como lo prevén los protocolos de la materia", se informó oficialmente.

En el operativo participó la Policía Investigadora, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes fueron acompañados por familiares de los músicos desaparecidos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los integrantes de la agrupación musical fueron privados de su libertad alrededor de las 22:00 horas del domingo 25 de mayo cuando se dirigían a bordo de una camioneta GMVC negra hacia un evento privado en la colonia Riveras del Río, donde tocarían.

Durante el operativo, corporaciones estatales y federales lograron la detención de nueve personas, consideradas probables responsables de los hechos, y nueve armas de fuego y dos vehículos tipo SUV.

"El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical Fugitivo", dijo.

Desde que se conoció el secuestro de los músicos, familiares y amigos protestaron bloqueando calles y puentes para presionar a las autoridades para encontrarlos.

Después de cuatro días en calidad de desaparecidos, la Fiscalía confirmó el fallecimiento de Francisco Javier, de 20 años; de Nemesio Antonio, de 40; Livan Eryberto, de 27; Victor Manuel, de 21 y José Francisco, de 23 años.

En la misma conferencia se aseguró que la familia de las víctimas recibirán el apoyo y respaldo del Gobierno a través de la Comisión Estatal de Víctimas, esto ante la pérdida de sus seres queridos a manos de la delincuencia organizada.

"El Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado refrendan su compromiso de no dejar impunes los hechos que atentan contra la vida y la libertad de la sociedad", concluyeron en un comunicado conjunto.

Minutos después de que la Fiscalía informó sobre el fallecimiento de los jóvenes, familiares de las víctimas negaron que los cuerpos encontrados sean los de los músicos.

Clara Lizcano dijo en redes sociales: "Mentira, no nos han dicho nada. Ni siquiera hay pruebas de ADN, es mentira, no difundan, por favor, los papás estamos buscando y hablando con la Fiscalía de Victoria y los cuerpos no son de nosotros... aún no nos confirman nada".

Cronología

Domingo 25 de mayo

Los integrantes del grupo musical ´Fugitivo´ fueron privados de su libertad alrededor de las 22:00 horas, cuando se dirigían a bordo de una camioneta GMVC negra hacia un evento privado en la colonia Riberas del Río, donde habían sido contratados previamente.

Lunes 26 de mayo

Familiares de los músicos dan a conocer la desaparición del grupo.

Martes 27 de mayo

Inician operativos de búsqueda en el bar ´La Chinita´, donde se iban a presentar. También recorrieron el ejido Los Cavazos y el fraccionamiento Villa Florida.

Además, colectivos de búsqueda y familiares de los músicos realizaron manifestaciones en diferentes parte de la ciudad.

Miércoles 28 de mayo

Nuevamente, familiares realizaron manifestaciones y bloquearon el cruce fronterizo Reynosa-Pharr

Jueves 29 de mayo

Localizan los cuerpos de los músicos en un predio de la colonia Aquiles Serdán.

El hallazgo

Las investigaciones policiacas se apoyaron con observación de los sistemas de videovigilancia del C-5 y análisis de la telefonía.