Refuerzan medidas contra la gripe aviar

Hasta el momento no se ha confirmado la presencia de la Gripe Aviar en Tamaulipas.

Cd. Victoria, Tam.

Fue el secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, quien reveló que ya se han detectado casos a los cuales se les ha prohibido el ingreso de estos productos a tierras tamaulipecas, «tenemos puntos de verificación y lo que hicimos es capacitar al personal para no dejar entrar a ningún negocio que nos quiera vender carne, pollo, huevo, pollitos; nosotros como productores generalmente compramos el pollito de tres días del estado de Nuevo León, entonces tenemos que poner las reglas más estrictas, si cumplen con las normas existentes a nivel nacional no pasa nada».

El funcionario estatal precisó que hasta el momento no se han detectado casos de Gripe Aviar en la población local de aves, ya sean silvestres o de corral, sin embargo, recalcó que la política nacional en cuanto a sanidad animal es evitar la propagación de esta enfermedad debido a que, más que representar un riesgo para la salud humana, puede impactar en el precio de productos derivados como la carne o huevo de pollo.

«La influenza aviar está enfocada en aves, ya ha habido un despoblamiento en la parte norte y en la parte sur del país, hasta ahorita no somos un fuerte productor de aves sin embargo sí estamos normados para cuidarlos», los filtros sanitarios, profundizó, se encuentran en las principales entradas carreteras a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz así como en puertos de la entidad.

Anaya Alvarado no detalló la cantidad de producto que ha tenido que ser devuelto en los filtros sanitarios pero recalcó que el protocolo continuará mientras exista la alerta sanitaria, «siempre se está haciendo, no es algo nuevo, se está renovando y estamos dependiendo de las condiciones sanitarias en animales pero se puede transmitir al humano, entonces tenemos que estar muy apegados a la normatividad nacional que ya existe para ponerles un alto a aquello que no cumpla».