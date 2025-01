Reconoce Américo Villarreal labor de comunicadores

Por: El Mañana Staff

Enero 08, 2025 -

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas es transparente, abierto a la crítica, está a favor del respeto de todas las libertades y no le tiene miedo a la verdad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la conmemoración del Día del Periodista y luego de pedir un minuto de silencio en memoria de don Manuel Montiel Govea, referente del periodismo tamaulipeco y quien falleció recientemente, el gobernador del estado aseguró que ésta es una buena ocasión para reconocer el compromiso de quienes día tras día dedican su vida a informar, interpretar, analizar y poner en contexto la realidad de nuestra entidad.

"El respeto escrupuloso a la labor de los periodistas es una responsabilidad institucional, que en este Gobierno de la Transformación ni se evade ni se minimiza. Nosotros no le tenemos miedo a la verdad; al contrario, ha sido parte sustantiva de nuestro quehacer político, que se expresa reiteradamente en la máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijo.

"Como gobernador estoy consciente de que ésta es una tarea que exige valor, especialmente en un entorno donde, en ocasiones, la intimidación, las presiones o las coacciones buscan silenciar la verdad; sin embargo, reconozcamos que en una democracia como la nuestra no hay cabida para esas prácticas", afirmó.

Ante la presencia de periodistas, columnistas, editores, directivos de medios de comunicación, reporteros y reporteras de todo el estado, Américo Villarreal destacó que las nuevas herramientas tecnológicas han ampliado, al mismo tiempo, la posibilidad de la difusión del engaño y de las noticias falsas, con lo que ahora se ha podido llevar a espacios más complejos el intento de manipular la información y las conciencias.

"De ahí la mayor relevancia de la ética, de la permanencia de la verdad como un valor consustancial a todas y todos, pero en especial en el periodismo justo", expresó.

"El verdadero motor del periodismo sigue siendo la capacidad de plasmar los hechos correctamente, después de haber entendido su significado y de contrastarlos con contundencia y veracidad. Ese rigor, esa verificación y ese compromiso con los hechos es lo que otorga credibilidad a su trabajo".