Pierden ganaderos 170 mdp por cierre de frontera con EU

El cierre de la frontera con Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano ha generado la pérdida de 170 millones de pesos en ingresos para los productores tamaulipecos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, informó que desde octubre de 2024 a la fecha los ganaderos del estado se han visto obligados a vender sus animales en el mercado nacional, donde el precio por kilogramo es menor al que se obtiene en el mercado estadounidense.

Las pérdidas se dan porque los productores tienen enfocadas sus ventas, principalmente, en la exportación de ganado a EU, donde se vende a un mejor precio que al que se oferta en el local.

"No se trata de pérdidas totales, porque el ganado sí se está vendiendo, pero lo que ya no se está ganando por cabeza es significativo", explicó Guerrero Gamboa.

En el ciclo de exportación 2023-2024, Tamaulipas logró enviar alrededor de 70 mil becerros a EU, principalmente entre septiembre y noviembre.

Sin embargo, en el ciclo más reciente la cifra cayó drásticamente a poco más de 20 mil, incluyendo lo que se permitió exportar por Chihuahua tras el cierre directo por Tamaulipas.

"Si calculas que el año pasado pasamos 70 mil animales y ahora apenas rebasamos los 20 mil, es claro el golpe. Y eso es con lo poquito que pasó por Chihuahua", detalló el dirigente ganadero.

Guerrero Gamboa explicó que el ingreso promedio por exportación ha bajado en al menos dos mil 500 pesos por cabeza, lo que, multiplicado por los 50 mil becerros que ya no pudieron salir, representa una merma directa de 170 millones de pesos.

"Nos merma 250 millones en precio de exportación, pero como el mercado nacional anda entre 90 y 100 pesos por kilo en la última subasta, calculamos una pérdida por ingreso no percibido de 2 mil 500 pesos por cada animal. Así llegamos a esa cifra", puntualizó.

Cabe recordar que el motivo del cierre fronterizo fue la detección del gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta gravemente la salud del hato ganadero, y puede incluso infectar al humano.

Desde finales de 2024, Estados Unidos suspendió las importaciones pecuarias desde México ante la aparición de brotes, lo que ha llevado al gobierno federal a aplicar un cerco sanitario en el sur y sureste del país.

Mientras que Tamaulipas ha tomado sus medidas como cerrar la frontera con Veracruz, estado vecino donde se detectó el último caso positivo de gusano barrenador en animales.

"Aceptamos que difícilmente la mosca del gusano barrenador no siga subiendo. El movimiento de ganado hace que se complique el control de la plaga, y mientras no se contenga, no hay forma de que se reabra la frontera", reconoció Guerrero Gamboa.