Rechaza el INE registro de Francisco Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, no logra su registro a candidatura.

Cd. Victoria, Tam.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el registro del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al considerar que es inelegible como candidato plurinominal para la Cámara de Diputados.

En una acalorada discusión de más de 4 horas entre los representantes del PAN, Morena y Partido del Trabajo, se argumentó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió echar abajo su candidatura, y se debe acatar.

VOTAN 10 A FAVOR, UNO EN CONTRA

Con 10 a favor y uno en contra, el Consejo del INE rechazó durante la madrugada, de nueva cuenta, el registro de García Cabeza de Vaca, dejándolo fuera del proceso electoral bajo la consideración que ya existía una sentencia sobre su situación jurídica, que lo señalaba prófugo de la justicia y tener diversas órdenes de aprehensión en su contra.

En el arranque de la discusión, Hugo Sondol, representante del PAN, refirió que se cumplió con la sustitución de la candidatura de Cabeza de Vaca, pero su situación jurídica ha cambiado, por lo que debió aprobarse la candidatura del exgobernador porque consiguió dos amparos definitivos contra la orden de aprehensión de los delitos que se le atribuyen.

"La presente suspensión tiene un efecto reflejo, que el quejoso no puede ser considerado como prófugo sustraído de la acción de la justicia y quede restituido en el goce de sus derechos político-electorales, máxime que a la fecha el quejoso no ha sido materialmente privado su libertad", dijo el representante del PAN sobre la obtención de las dos suspensiones definitivas, libradas por un juez de control en Tamaulipas.

Y agrega que la situación jurídica "De nuestro candidato a diputado federal plurinominal cambia, por lo cual hace viable la sustitución del mismo por haber cambiado su situación jurídica, como lo dice la sentencia del juez de distrito; está en plenitud y goce de sus derechos político- electorales".

En respuesta, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, cuestionó a quienes defendieron a Cabeza de Vaca que respondan en dónde se encuentra, dónde está el exgobernador, porque nadie lo sabe, a excepción de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, que se tomó una foto con él semanas atrás.

Además, adelantó que el partido presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que le concedió las suspensiones definitivas al exgobernador, porque "Ése juez va a terminar en la cárcel", ya que le ha concedido múltiples amparos.

"Lo que ellos pretenden es sentar un precedente donde jueces de distrito ´a modo´ vengan a ordenar a los órganos electorales administrativos sus jurisdicciones, según la conveniencia, temas de intereses individuales, cosa que nunca ha sucedido", dijo.

Y buscarán que el PAN no pueda registrar candidato a diputado plurinominal en ese espacio a ninguna persona, porque se violó la temporalidad de sustitución.

RECHAZA NEGATIVA

En su oportunidad, la consejera Dania Paola Ravel Cuevas rechazó que le fuera negada la candidatura a Francisco, ya que su situación jurídica al momento de la votación era diferente a cuando los magistrados electorales tomaron su decisión el pasado 17 de abril.

"La presente suspensión tiene por efecto reflejo que el quejoso no puede ser considerado como prófugo o sustraído de la acción de la justicia y quede restituido en el goce de sus derechos político- electorales", dijo.

Sumado a que el exgobernador no ha sido detenido, y desde su perspectiva eso implica un cambio en su situación jurídica sobre lo que se consideró en su momento por la Sala Superior.

"Nosotros no podemos determinar si una persona es o no prófuga de la justicia, quien puede hacerlo ha dicho que no lo es, que en este caso es este juez de distrito".

ANÁLISIS A SENTENCIA

Derivado de un análisis a la sentencia emitida por la Sala Superior, dijo que hay dos puntos clave en ella: primero, se valoró lo que estaba ocurriendo en ese momento (17 de abril) y, ahora, con la suspensión definitiva, está protegido. Segundo, ya se cumplió lo que ordenó la Sala Superior, de ordenar la sustitución del exgobernador y, ahora, regresa con dos amparos que dejan sin efectos lo señalado por los magistrados electorales.

"Después de haberse cumplimentado lo que se ordenó en su momento en la sentencia en la sala superior, se nos está haciendo requerimiento del registro de esta persona en donde se nos está acreditando que el impedimento, que en su momento se observó, no existe; por lo tanto, nosotros deberíamos de proceder al registro, salvo que advirtiéramos algún otro elemento que impidiera que se hiciera este registro".