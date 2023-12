Toma protesta auditor de ASE

No hay ninguna consigna, que todo esté apegado a la ley y responderle a los tamaulipecos. Hasta ahorita nunca me ha temblado la mano porque la ley no la establezco yo (...) y si alguien tiene cosas que no estén apegadas a derecho, ellos temblarán, no soy quien para hacerlo temblar". Francisco Antonio Noriega Orozco Auditor interno de la ASE

Francisco Antonio Noriega Orozco tomó la protesta constitucional de auditor interno de la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre reclamos del Partido Acción Nacional (PAN) al denunciar una presunta doble plaza como funcionario público.

El diputado presidente de la Diputación Permanente Marco Antonio Gallegos Galván le tomó protesta como auditor interino, y para encabezar el proceso de entrega-recepción entre el órgano fiscalizador del Congreso.

Minutos después de la toma de protesta, el economista Noriega Orozco dijo que no hay una consigna en contra del aún titular de la ASE, pues solo se realizará el proceso de entrega-recepción para conocer el estado que guarda el organismo técnico que pertenece al Congreso, y que no le temblará la mano para ejercer sus facultades.

"No hay ninguna consigna, que todo esté apegado a la ley y responderle a los tamaulipecos. Hasta ahorita nunca me ha temblado la mano porque la ley no la establezco yo (...) y si alguien tiene cosas que no estén apegadas a derecho, ellos temblarán, no soy quien para hacerlo temblar".

Aunque reconoció que espera resistencia para celebrar el proceso de entrega-recepción en la Auditoría pues así se ha registrado en el último año por parte de quienes forman parte del equipo del exgobernador de Tamaulipas.

"Esperaremos los tiempos por Ley, el actual auditor tiene hasta el nueve de febrero para ocupar el cargo y bueno esperaría que pudieran entregar buenos resultados que los tamaulipecos merecemos. De lo contrario nos tocará a nosotros, estamos a la disposición para dar lo mejor".

Una vez dentro de la ASE, dijo que buscará que se profesionalice al organismo para que haya funcionarios públicos capacitados en la materia, y dar confianza y transparencia a cada una de las auditorías.

"El objetivo es profesionalizar este órgano del Congreso para que los tamaulipecos tengamos mejores oportunidades que actualmente hay".

Se dirigió en compañía de los diputados Marco Gallegos y Úrsula Patricia Salazar Mojica a las instalaciones de la ASE ubicadas en la zona centro de Ciudad Victoria, encontrando unas oficinas cerradas con candado, y un anuncio que se cancelan actividades por fumigación y limpieza.

NOTIFICARÁN NOMBRAMIENTO

Dijeron que esperarán hasta que llegue el personal de la ASE para notificar el nombramiento del auditor interino y empezar a la brevedad el proceso de entrega-recepción, para que sea entregado el organismo el próximo nueve de febrero, cuando se vence el plazo constitucional de Jorge Espino Ascanio.

"La Ley nos faculta a nosotros, hay diferentes formas de abordar lo ilegal o lo que se ha venido manejando, creo que no es buscar quien pague los platos rotos, sino apegado a la legalidad los tamaulipecos tengan un buen uso de los recursos públicos, que gobiernos y ayuntamientos ejecutan año con año".

Empero, tienen el tiempo en su contra ya que el próximo 21 de diciembre inicia la jornada de vacaciones de fin de año de los burócratas estatales.