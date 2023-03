Detecta SNTE retraso en pago de interinatos

CARENCIAS

"Ya recorrimos todo el estado y hay muchas carencias que ya le entregamos a la licenciada Lucía Aimé (Castillo Pastor), secretaria de Educación, todo el faltante de maestros en todos los subsistemas del Estado", comentó el secretario general seccional del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Comentó que la falta de maestros se presenta prácticamente en todo el estado, con la excepción de la zona centro en donde tradicionalmente se ha presentado un excedente de docentes, siendo los municipios desde Nuevo Laredo hasta Matamoros en donde más se sufre por esta problemática, "argumentan que hay excedente de personal, y la verdad es bien importante que veamos cuál es la realidad".

Aunado a la falta de docentes se viene presentando también un rezago en el pago de interinatos desde la pasada administración estatal en donde, aunque no mencionó montos ni el número de trabajadores de la Educación afectados, Rodríguez Treviño destacó que esto ha influido para que muchos maestros no quieran ocupar dichas vacantes temporales por el temor de no percibir remuneraciones por su trabajo.

Cada interinato, recalcó, consta de un lapso de 90 días, "el Gobierno anterior no pagó los interinatos y hoy ya llevamos cinco meses de la autoridad del Estado y no hay cambio, ya lo planté con la secretaria y no hemos tenido respuesta", algunos de estos interinatos se presentan por cuestiones diversas como por permisos maternales, oficios económicos, licencias prejubilatorias, entre otras prestaciones laborales.