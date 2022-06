Exigen justicia para menor abusada en escuela privada

La madre de una menor de tan solo cuatro años hizo un llamado al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que intervenga en el caso de un probable acto de abuso sexual y violación al interior del colegio privado International College, esto ante la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de actuar con prontitud ante el peligro de fuga del agresor sexual.

"No voy a callar, no voy a callar y no me van a hacer callar lo que pasó, mi hija sigue con la misma insistencia y no me creen... por vídeos no hay nada pero yo no voy a dudar de la palabra de mi hija, una menor, siempre dicen que no hay que violentar la cuestión del menor ni dudar y yo no dudo de mi hija, no voy a dudar jamás; voy a llegar hasta lo último así me pase lo que le ha pasado a las demás activistas, así me pase lo que le ha pasado a gente inocente que está en prisión yo no me voy a detener".

Los hechos habrían sucedido el pasado jueves dos de junio al interior del colegio ubicado en el 20 Allende y Bravo, en la zona centro de esta capital, según narró los hechos la madre de la ofendida al regresar a casa encontró manchas de sangre en la ropa interior de la menor, llevándola al Hospital Civil para una revisión médica encontrándose indicios de abuso sexual; la madre de la víctima acudió ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres en donde se abrió la carpeta de investigación 803/2022 sin que a más de una semana haya avances.

"Ese colegio es un nido de muchas cuestiones irregulares... hace un año me dijeron que era una maestra llamada Claudia y ahora salen con que es un director, y que comparece ante a las autoridades porque es un ciudadano, pero pobrecito, con diálisis...", exclamó la madre de familia, "en las conductas criminales también hay delincuencia en la vejez; dentro de las paredes de las instituciones hay pederastia y no hay que dudar, los vídeos no me van a sacar de muchas dudas que mi hija siempre me ha manejado, mi hija presenta alteración conductual cada que ve un plantel, porque algo pasó".

La familia de la víctima realizó una marcha hacia Palacio de Gobierno exigiendo el apoyo del mandatario estatal, en la protesta participaron integrantes de la comunidad lesbico-gay así como del Colectivo Feminista Akelarre y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas acudió a presenciar la manifestación, "aunque acabe desaparecida, aunque acabe detenida a mí no me van a callar, porque tienen que sacar algo de ese lugar... señor gobernador pedimos justicia ante el caso de abuso de la menor en Ciudad Victoria Tamaulipas ¡justicia!".

Padres de familia y el Colectivo Feminista Aquelarre hicieron público un presunto caso de violencia sexual contra menores al interior del International College de esta capital.