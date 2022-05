¡Exigen justicia! Amenazan con cerrar carretera

Las víctimas son: Laura Yareli Martínez Rodarte de 18 años y Axel Uriel Mascorro Zorrilla de 17, padres de Sofía Mascorro Martínez de tres meses, quienes iban a contraer matrimonio el treinta de abril; así como Elizabeth Zorrilla Rodríguez de 35, Faustino Mascorro Martínez de 34, Cristel Anahí Mascorro Zorrilla de 10, Ana Roberta González Ramos de 9, Francisca Martínez García de 61, y María Guadalupe Martínez Vargas de 45 años.

"Nosotros exigimos justicia porque han pasado 21 días y no hemos tenido justicia, no hemos sabido el nombre del responsable ni a quién pertenecía el tráiler que manejaba", agregó Esmeralda del Socorro Martínez Vargas, "queremos que se investigue todo porque no sabemos bien todavía el paradero del que iba manejando – el tráiler – nos dicen que metieron – la Fiscalía – una solicitud para investigar si no se encuentra algún resto en la cabina, pero si ya se levantaron los restos y nada más fueron los nueve – muertos – de nosotros ¿entonces porque andan investigando si no hubo otro muerto?".

El representante legal de las víctimas indicó que con la razón social del camión de autotransporte presentarán una demanda por Responsabilidad Civil Objetiva para el reclamo de una indemnización, reparación de daños, y daños y perjuicio, en especial para el beneficio del hijo de 16 años de Elizabeth Zorrilla y Faustino Mascorro el cual en un solo día perdió a su familia más cercana, "si no vemos respuesta, los ejidos de Jaumave vamos a cerrar la carretera, primero queremos respuesta, según lo que nos digan y si vemos que no hay respuesta vamos a cerrar la carretera", apuntó Cecilia Mascorro, tía del menor.

El veinte de abril suscitó un accidente en el kilómetro 18 de la Rumbo Nuevo, en donde nueve integrantes de una familia del municipio de Jaumave perdieron la vida.