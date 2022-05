Exigen a Comapa abastecer escuelas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas buscará un acercamiento con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado victorense para buscar una solución al problema de desabasto de agua en planteles, luego de que en las últimas semanas se ha recrudecido el estiaje afectando a escuelas públicas las cuales han debido suspender clases.

"El tema del agua es algo que nos está generando muchos problemas porque a pesar de los tinacos que tenemos en muchas escuelas dos o tres días de falta de suministro de agua pues no hay tinaco que te aguante", dijo el secretario de Educación estatal, Mario Gómez Monroy, "estamos programando estar en COMAPA para platicar con el titular para ver si nos apoya con el abasto de agua, con pipas, a las escuelas y estar rellenando los tinacos".

El funcionario estatal consideró que la suspensión de clases por falta de agua no es un problema generalizado en toda ciudad, sin embargo, sí consideró pertinente contar con un plan emergente para prevenir esta situación; hasta el momento entre cuatro y cinco escuelas del sector poniente han tenido que suspender clases o reducir sus horarios para no poner en riesgo la salud de los alumnos.

Otro municipio en donde ya se ha presentado esta problemática es Reynosa en donde los casos han sido menos que en esta capital, "hay agua un día, no hay agua dos días... depende de la capacidad que tengan de los tinacos, pero allá no tenemos tanto problema con suspensión de clases", consideró que en caso de que el gerente de COMAPA Victoria, Elíseo García Leal, no ofrezca soluciones habrá que buscarse otras alternativas para no afectar a la población escolar.

Finalmente recordó que actualmente se encuentra funcionando el cien por cien de las escuelas públicas en la entidad por lo que habría que considerar la posibilidad de reducir los horarios en caso de que no se logre garantizar el abasto, "a unas se les acaba y a otras no se les acaba, depende de cómo esté el suministro de agua... No han sido muchas escuelas porque es irregular, son cuatro o cinco escuelas las que han tenido ese problema y en algunas ya estamos trabajando para apoyarlos porque no tenían infraestructura", confió en que la sequía no se prolongue demasiado.