Este viernes regresan los Viacrucis

Cd. Victoria, Tam.- Tras dos años de suspensión de los eventos masivos religiosos con motivo de la pandemia de la COVID-19, este año se reanudarán de manera presencial los Viacrucis en la Diócesis de Victoria, así como otras celebraciones relacionadas con la Semana Santa, sin embargo, todavía deberán de respetarse los protocolos sanitarios para seguridad de los asistentes; "en algunos lugares ya va a ser viviente, la Procesión del Silencio que este año no va a ser a nivel Diócesis sino que va a ser a través de cada parroquia, van a organizarse a su manera para esta Procesión del Silencio", dijo el vocero diocesano, padre José Dolores Muñoz Trujillo, "pero el punto central del viernes es la Adoración a la Cruz, a las tres de la tarde, ese día no hay misa, no hay celebración por lo tanto a las tres de la tarde se hace una celebración que es la más importante del Viernes Santo donde los fieles reciben la Eucaristía".