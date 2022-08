Promueven bombas de agua subsidiadas

La Secretaría de Bienestar Social de Victoria lleva a cabo un esquema para la adquisición de bombas de agua subsidiadas para las personas que hayan obtenido un tinaco a través de este programa, para lo cual, los interesados deberán presentarse en las oficinas en la presidencia municipal para solicitar el modelo de bomba, según las características de cada hogar.

"Aquí la persona que necesite una bomba se tiene que acercar; no podemos hacer un convenio con el proveedor porque se manejan varios tipos de bomba: las hay de medio caballo, de un caballo – de potencia – y son varias las especificaciones", mencionó la secretaria de Bienestar Social municipal, Mercedes Lorena Zapata Medina, "Por eso se tendrían que acercar para ver la bomba que necesitan y los costos".

Las bombas más económicas van desde los 500 a los mil 500 pesos en el mercado, y varían según la potencia de bombeo, dependiendo del diámetro de la tubería, la altura del tinaco y la presión hidráulica para cada domicilio particular. La funcionaria municipal informó que entre los meses de marzo y julio se entregaron subsidios a más de mil 300 tinacos de mil 100 litros de capacidad, no obstante, consideró que no todos los beneficiados habrán de requerir la instalación de bombas puesto que hay colonias en donde se cuenta con buena presión en la red de agua potable.

"Ya se habló con el proveedor a todas las personas que ya hayan solicitado un tinaco y que ya lo tengan les podemos hacer un subsidio en esas bombas, son varios precios, son varios tipos de bombas"; por otro lado, dijo que aún se cuenta con una lista de espera de 700 solicitudes para la adquisición de tinacos con un tiempo de espera de entre uno y dos meses debido a que sigue el desabasto de estos insumos a nivel nacional, "lo único que le pedimos a la ciudadanía es que tenga paciencia porque no tengo una fecha de entrega".

Zapata Medina recordó que estos tinacos tienen un valor de entre tres mil y cuatro mil pesos en el mercado costando mil 919 a los beneficiarios a través del programa de subsidio municipal, "hasta ahorita el proveedor todavía nos siguen respetando el precio del convenio que se hizo en febrero", la funcionaria municipal no confirmó si el próximo año habrá de continuar este programa o si se buscarán otros esquemas para proporcionar el servicio doméstico de agua potable en caso de que la temporada de estiaje siga extendiéndose para los meses por venir.