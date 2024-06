Escalan amenazas contra un influencer

Cd. Victoria, Tam.

El influencer Osberto Vera Mx recibió un ataque y amenazas en su domicilio durante la madrugada de este jueves. Apenas hace días había renunciado a su candidatura a regidor en la planilla del aspirante de MC a la alcaldía capitalina, Luis Torre Aliyán.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona descendió de un vehículo alrededor de las 4:00 horas y procedió a romper el parabrisas y vidrios de su vehículo, donde también dejó una cartulina color naranja con el mensaje: "Te va a llevar la verg...".

Vera adelantó que tiene temor por la vida de sus hijos y de su esposa, a quienes la amenaza les ha causado crisis nerviosa.

Durante una transmisión en vivo, dijo que a raíz de las amenazas, de las cuales ya había recibido pero no de ese nivel, solicitará protección a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Días antes del ataque Osberto Vera Mx, realizó publicaciones en contra de quien era su candidato a presidente municipal de Victoria Luis Torre Aliyán.

"Obviamente, voy a pedir protección, porque no se vale este tipo de situaciones. Viene para acá la Policía Investigadora, van a tratar de buscar algún indicio además de los videos que tengo, van a buscar alguna huella o algo.

Pero sí les digo que esto no debería pasarle a ninguna familia victorense, tamaulipeca, y lo que estamos pasando mi familia y yo, a pesar de haber burlas porque me dicen llorón o ese tipo de situaciones las tolero, no tengo ningún problema, pero esto va más allá, y no se lo deseo a nadie", dijo.

Días antes del ataque, el influencer realizó diversas publicaciones en contra de quien era su candidato a presidente municipal de Victoria por Movimiento Ciudadano, Luis Torre Aliyán.

VERSIÓN OFICIAL

La Vocería de Seguridad Pública informó sobre el hecho: "El día de hoy se recibió un reporte a la Línea de Emergencias 9-1-1 sobre un masculino, mencionando que su vehículo se encontraba con los vidrios rotos y con una cartulina en la parte del parabrisas en la col. Colinas del Valle de Victoria".

Agrega que "Dicha cartulina contenía un mensaje de amenaza". El masculino mencionó que había estado recibiendo este tipo de mensajes desde hace unos días. Las autoridades arribaron para atender el reporte y brindarle el apoyo necesario para iniciar las investigaciones correspondientes".