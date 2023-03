Es legal fumar la marihuana

No es una promoción, son procesos que autoriza Cofepris; no depende de nosotros, del Estado, y no es tan fácil adquirir ese permiso¨. Alberto Moctezuma Castillo, comisionado estatal de COEPRIS

Durante el último semestre han sido otorgados doce permisos para el uso lúdico de la marihuana por parte de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) en Tamaulipas, informó su contraparte estatal, la cual advirtió que, a pesar de haber sido despenalizado su consumo, ésta sigue representando un riesgo para la salud.

"En la última cifra que tengo del año pasado, hasta lo que va ahorita, eran doce casos, doce solicitudes, pero no es ante Coepris Tamaulipas, es directamente ante Cofepris, y hay una plataforma que se llama DigiPRIS; el usuario ahí se mete y quien lo autoriza es Cofepris", apuntó el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alberto Moctezuma Castillo.

"Son para uso personal y lúdico. Todas fueron aprobadas y hay otras más que están en proceso (algunas con fines medicinales), pero han sido, más que nada, para uso recreativo y son en todo el estado". El funcionario sanitario recordó que el permiso de portación sigue siendo para tres gramos por individuo y sólo para uso personal, así como tampoco se permite su consumo en espacios públicos, como en el caso del tabaco.

Cabe recordar que en los últimos años habrían sido presentadas entre quince y veinte solicitudes, a través de Coepris, para solicitar el permiso ante la autoridad federal para su uso con fines farmacéuticos, en donde hasta antes del mes de octubre pasado habrían sido concedidos dos autorizaciones, producto de estos trámites.

Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual, en el mes de junio de 2021, declaró inconstitucional la portación de la Cannabis sativa para su uso medicinal o lúdico, sin embargo, el Congreso de la Unión no ha establecido el mecanismo legal para que el público, legalmente, pueda cultivar y cosechar esta hierba de efectos narcóticos, por lo que anteriormente sélo era posible acceder a ella legalmente vía amparo.

Moctezuma Castillo advirtió a la población por los posibles riesgos a la salud por el consumo de esta planta, ya sea ingerida en alimentos o fumada en cigarrillos.

"No es una promoción, son procesos que autoriza Cofepris, no depende de nosotros, del Estado, y no es tan fácil adquirir ese permiso".