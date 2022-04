Erige obispo nueva misión parroquial

Cuando uno es testigo de la misericordia, entonces se tiene que convertir en un apóstol y en un predicador de la misericordia, Dios quiere hacer cosas nuevas en el corazón de nosotros". Óscar Efraín Tamez Villarreal, Obispo de Ciudad Victoria

"Somos testigos de algo nuevo, una nueva misión parroquial que confiamos a Dios y que esperamos al paso del tiempo podamos erigirla en una nueva parroquia; hoy como misión parroquial el padre Guadalupe tiene la tarea titánica de darle identidad a 41 colonias y fraccionamientos y decir, somos una nueva parroquia, una nueva misión que se empieza a conformar para convertirse luego en la parroquia de la Santa Cruz", recitó el obispo Tamez Villarreal.

Fue mediante el documento protocolar 24/2022 del 31 de marzo pasado cuando monseñor nombró al sacerdote José Guadalupe Villanueva Sánchez como primer rector de la Misión Parroquial de la Santa Cruz; previamente el religioso se desempeñó como vicario de la parroquia del Buen Pastor, y estará bajo el decanato de Cristo Rey. Para la ocasión, el jerarca de la Iglesia Católica ofició una misa desde la Misión Parroquial de la Santa Cruz este domingo, en donde apuntó que esta nueva misión ayudará a prestar una mejor atención y a evangelizar a la comunidad de ese sector.

Durante su homilía, monseñor se refirió al período cuaresmal el cual concluye el próximo domingo con la celebración del Domingo de Ramos, y en donde hizo un llamado a la misericordia, "el papa Francisco nos dice que todos los cristianos, los discípulos de Jesús, tenemos que ser expertos en el arte del encuentro, expertos en salir a acoger al que es cercano, al que nos necesita para hacernos próximos para sernos prójimo", pidió a no esperar a la Pascua para hacer esta reflexión.

Finalmente agregó que: "Aprendamos a ser misericordiosos, nadie de nosotros puede decir que no tiene pecado, nadie de nosotros puede decir que no necesita de la misericordia de Dios, nadie de nosotros puede decir que Jesús nos diga ´yo tampoco te condeno... vete y no vuelvas a pecar´; cuando uno es testigo de la misericordia, entonces se tiene que convertir en un apóstol y en un predicador de la misericordia, Dios quiere hacer cosas nuevas en el corazón de nosotros".