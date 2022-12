Mueren 4 en onda gélida

El pasado fin de semana se registró el fallecimiento de entre tres y cuatro personas de las cuales solo uno ha sido posible confirmar la hipotermia como causa del deceso, tratándose de una persona en condición de calle quien vivía en esta capital, la cual fue trasladada hacia la Delegación de Protección Civil a donde finalmente llegó sin signos vitales.

"Me llamó Protección Civil para avisarme que no se quería ir un paciente a internar, al final lo convencieron (personas particulares) pero el paciente falleció en el camino", esto ocurrió entre el jueves y viernes pasado informó el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, "otra paciente tenía muchos medicamentos en su casa, y según esto no fue la causa de la muerte la hipotermia sino la situación de enfermedades que tenía; como quiera ese día en la noche hicimos un recorrido por dos de los albergues que tiene el municipio de Victoria... y encontramos a un paciente convulsionando por enfermedades que tiene y lo llevamos al Hospital General".

En un domicilio en la colonia la Presita en esta capital se detectó otra persona sin vida, aparentemente debido a las bajas temperaturas, sin embargo esto no ha sido confirmado de manera oficial; en Tampico también se descartó el fallecimiento por hipotermia de una persona de sesenta años (en la colonia Primavera) tratándose la causa de la muerte infarto al miocardio y traumatismo craneoencefálico.

"También tenemos una paciente que con brazas, por el frío, se quemó su vestido y está en el hospital, eso fue en Río Bravo, la trasladamos para acá a Ciudad Victoria con quemaduras de tercer grado en un 30 por ciento de sus piernas y está internada aquí en el Hospital General en el Área de Quemados", el doctor Hernández Navarro destacó que este tipo de accidentes también es originado por las bajas temperaturas.

El funcionario de sanidad agregó que el pasado fin de semana se hicieron recorridos por albergues y hospitales del estado para atender a los familiares de los pacientes, así como para invitarlos a retirarse a uno de los albergues de estos nosocomios, "a los que están fuera de los hospitales yo recomendaría que se quedara nada más un familiar porque (por ejemplo) ahí en el Seguro había cinco familiares y yo les pedí que nada más pasara uno para que no se expusieran todos al frío".