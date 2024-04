Votarán enfermos y reos por adelantado

Cd. Victoria , Tam.

En Tamaulipas no todos votarán el 2 de junio, y no porque no quieran emitir su sufragio, sino porque hay 666 personas que lo harán de forma anticipada porque están en estado de postración o se encuentran en prisión preventiva.

El vocal del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, Sergio Iván Ruiz Castellot, explicó que 634 boletas se enviarán a los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Altamira, por personas que están en prisión preventiva, pero que tienen derecho a emitir su voto, pero sólo para elegir al próximo presidente de México.

"Sólo van a votar por ePresidente de la República, porque el domicilio puede no ser coincidente con su lugar de residencia original, solamente podrán votar por Presidente de la República".

Mientras que 32 paquetes electorales se distribuirán en diversos domicilios de las personas en postración, es decir, que por su edad, accidente o condición física están imposibilitadas para levantarse de su cama, y por ello no pueden ir a las urnas para que puedan emitir su voto desde casa.

A diferencia de los presos, esas 32 personas tendrán a su disposición cinco boletas para Presidente de México, diputado federal, senador, diputado local y presidente municipal, según sea el caso de su municipio de residencia.

El plazo para el voto anticipado será del 6 al 20 de mayo, de acuerdo con el calendario aprobado por el INE.

Con lo que se da cumplimiento al compromiso de la inclusión y participación democrática, garantizando que toda la ciudadanía recluida y que aún no recibe sentencia pueda ejercer su derecho fundamental al voto, en el marco del Proceso Electoral Federal.

Del 06 al 20 de mayo, el personal del INE y del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) visitarán los domicilios de las 32 personas para que voten por los candidatos que consideren son los mejores para ser sus gobernantes.

Las boletas se resguardarán y se instalará una casilla especial para su conteo una vez concluida la jornada electoral el próximo dos de junio.

OPERATIVO EN CÁRCELES

Para el voto en prisión preventiva se implementará un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para garantizar la integridad del personal del INE durante las visitas en los cinco penales estatales.

"Va a haber mayor presencia de seguridad, tenemos un espacio asignado, va a haber una logística en cada uno de los centros, de acuerdo con las condiciones de cada centro para que las personas que van a ejercer su voto salgan en pequeños grupos y luego se retiren, y vamos a estar con esa situación ya concertada, revisada y atendida".

En la prisión de Reynosa votarán 196 personas el 13 de mayo, siendo el Cede con mayor número de personas que se incribieron para este proceso; en Victoria votarán 116 el 17 de mayo; en Altamira 112 el 06 de mayo; en Matamoros 106 el 15 de mayo; y en Nuevo Laredo 54 el 08 de mayo.

"Esas personas estarán recibiendo un sobre unicamente con una boleta para Presidente de la República, no van a tener opción de votar por otros".