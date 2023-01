Endurece Comapa multas

"Hay que cuidar el agua, cuidar a nuestros vecinos de que no desperdicien el agua, reportarlos y hay que tener dónde almacenar el agua para las horas en las que no la tengamos en la red poder tener para nuestras necesidades", mencionó el gerente general de COMAPA Victoria, Eliseo García Leal, "pedirles a los vecinos que tengamos cultura del agua todos, y pedirles que no desperdiciemos el agua porque otros la necesitan en otro lugar... hay que evitar los riegos en los jardines".

Además se llevará a cabo una campaña de concientización sobre el uso del agua, el año pasado el estiaje se prolongó entre marzo y agosto no obstante que para esta ocasión fue necesario arrancar desde el primer mes del 2023 debido al bajo nivel de los mantos freáticos, dividiendo las 125 mil tomas domésticas en ocho sectores que engloban las 460 colonias y fraccionamientos de la localidad.

García Leal recordó que COMAPA no ha expedido anuencias de factibilidad del servicio de agua potable en nuevas colonias y fraccionamientos con especial énfasis para el sector poniente de la ciudad, "para enviar el agua de la presa Vicente Guerrero al acueducto y llegar a la planta potabilizadora tenemos que bombear a 180 metros de nivel, y de la planta potabilizadora al tanque más elevado de la sierra son 200 metros más".

Es decir, poder abastecer a las colonias ubicadas en la zona alta de la ciudad es necesario bombear el agua desde la presa Vicente Guerrero a más de 380 metros de altura lo que representan costos adicionales para el organismo operador del agua potable, "por eso lo que nosotros podemos hacer es negarles la factibilidad del agua para que no crezcan, o no estén vendiendo más lotes sin la seguridad del servicio del agua".