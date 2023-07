Menores sufren descarga eléctrica en alberca de palapa en Victoria

Cd. Victoria, Tam.

Dos menores de edad se llevaron un susto este fin de semana luego de acudir a una albercada en una palapa particular donde sufrieron una descarga eléctrica, la cual no dejó mayores consecuencias, sin embargo esto derivó en una investigación de parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos por no contar con los permisos de operación.

"A los niños no les pasó nada, de hecho, se checó por Protección Civil que estuvieran bien, fue afuera de la alberca (donde) había un cable enterrado, este cable tocó un tubo y esos niños tocaron el tubo (y sufrieron la descarga) porque andaban mojados, pero no les pasó nada", revindicó el jefe de Inspección de PC Victoria, Said Salum Fares, "no hay ningún niño que haya muerto, ni siquiera heridos, nada de nada".





Los hechos suscitaron la tarde del sábado 15 en la alberca Las Palmeras, ubicada en calle Tenochtitlán con 16 de septiembre del Área Pajaritos, los lesionados, un niño y una niña de 8 años, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, además acudió personal del CRUM y Bomberos PC Victoria en apoyo ante la emergencia.