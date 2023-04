Cobrará el predial empresa particular

El municipio de Victoria contrató una empresa particular para el proceso de notificación y cobranza a 200 contribuyentes del impuesto predial.

La Tesorería municipal, a través de una empresa especializada en cobranza, buscará recuperar entre 150 y 200 millones de pesos de parte de 200 contribuyentes con adeudos de hasta diez años, informó la tesorera María Guadalupe de los Reyes Acosta, entre los cuales se hallan, tanto partidos políticos como instituciones públicas y privadas.

"La instrucción fue que se le pasara los predios con mayor rezago, las personas que son instituciones (como los partidos políticos), las personas que tienen más de dos predios, las que más adeudan. Hay un rezago de más de diez años, se trata de alrededor de 150 o 200 millones de pesos, es bastantito; donde sí se han retrasado demasiado se les ha dejado, pero ya vamos a requerirlos y ojalá se acerquen a cumplir con sus obligaciones".

Cabe recordar que solamente en tres partidos políticos, PRI, PAN y PRD se cuenta con un rezago de alrededor de 638 mil 197 pesos, los cuales cuentan con diferentes momentos de requerimiento para que se pongan al corriente con esta obligación fiscal.

De los Reyes Acosta indicó que los procedimientos de requerimiento por parte de la empresa van desde la notificación hasta el embargo, en caso de negativa de estos deudores.

"Este tipo de contribución se vuelve una obligación, ya en un crédito fiscal, y al convertirse en crédito fiscal ya viene el señalamiento o el embargo".

Precisó que esto último corresponde al área jurídica del Ayuntamiento, sin embargo, señaló que estos contribuyentes, al acercarse a la Tesorería, pueden beneficiarse con planes de pago accesibles.

Por otro lado, dijo que la empresa Victoria Meters, administradora de los parquímetros y estacionómetros públicos, ya ha pagado al municipio alrededor de 137 mil pesos correspondientes al 40 por ciento por la prestación de ese servicio de los meses de octubre a marzo.

"Traen cuentas que todavía no me aclaran, no puedo decir que es la totalidad la que han venido a depositar en las cajas, pero ha habido acercamiento y estamos llegando a un acuerdo en cuanto al adeudo".