Peligran elecciones en 5 distritos; Tamaulipas dentro del mapa de riesgo

A casi dos meses de arrancar las campañas electorales, en cinco de los ocho distritos electorales de Tamaulipas existe el riesgo que la violencia o células delictivas impacten en el desarrollo de las elecciones del próximo 2 de junio, alertó el diputado federal del PAN, Gerardo Peña Flores.

Detalló que, de acuerdo con un informe publicado por REFORMA, 75 de los 300 distritos electorales en el país se encuentran en foco rojo en materia de seguridad y peligran los resultados de los comicios.

"Es algo que, desde luego, vamos a hacer los señalamientos para que el Estado y la Federación garanticen la no intervención del crimen organizado en las campañas y, sobre todo, la seguridad de las personas que vayan a competir por algún cargo de elección o de su equipo de trabajo", dijo.

El legislador sostuvo que el mapa de riesgo establece que los cinco distritos electorales que están en foco rojo son el 01 con cabecera en Nuevo Laredo, el 02 de Reynosa, el 03 de Río Bravo, el 04 con cabecera en Matamoros y el 06 en Ciudad Mante.

Lo que refleja que la frontera de Tamaulipas es la zona más conflictiva para los órganos electorales, ciudadanos y autoridades para que se celebren las elecciones del próximo 2 de junio.

"Son cinco de Tamaulipas los que se encuentran en foco rojo; hace (unas) horas estábamos haciendo precisamente ese análisis y vamos a poner el dedo en el renglón", dijo. Pidió al Estado que dé las garantías y genere las condiciones para que haya tranquilidad, que haya libertad para que la gente pueda ir a votar, que pueda ir a expresar su voto y que los equipos de campaña de los candidatos del Frente (PAN-PRI) en Tamaulipas puedan transitar en todas y cada una de las colonias de estos distritos que se encuentran en semáforo rojo.

Para concluir, dijo que las autoridades gubernamentales deben cumplir con garantizar la paz y que los ciudadanos salgan a votar libremente, así como que los candidatos a los diferentes cargos de elección popular y sus equipos puedan hacer unas campañas libres.

"El Estado tiene que generarle las condiciones a los candidatos que van a competir, tranquilidad y seguridad; cuando nosotros estuvimos en gobierno, me tocó a mí precisamente ser quien les hablara personalmente a los candidatos".

Niega Estado que por inseguridad no se vayan a instalar casillas

No hay registro de desplazados

El Estado negó que por cuestiones de inseguridad no se vayan a instalar casillas electorales el próximo domingo 2 de junio, como lo señaló el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), aseguró el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena.

Aseveró que la administración pública no tiene registros de familias desplazadas de sus comunidades por la delincuencia, y más bien se trata de casos de aquellas que deciden migrar por otras cuestiones a otros municipios o a otros estados.

"Sí ha habido muchos comentarios al respecto (...) no soslayamos que algún ciudadano decida dejar su comunidad rural, su comunidad pesquera o la misma zona urbana para migrar a alguna ciudad de la frontera, del sur o a otra región del país, y eso no lo soslayamos", dijo.

Reconoció que se han dado hechos donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se enfrentan con civiles armados, pero no se trata de un ataque directo contra la ciudadanía: "No tiene que ver propiamente que sea un impacto frontal contra la ciudadanía, eso no está pasando".

En todo caso, dijo, es que hay algunos municipios donde sus habitantes están distantes de las cabeceras municipales, y la solución es instalar las casillas electorales en la cabecera, y que los habitantes se desplacen a esa zona.

"Lo que eso seguramente va a obligar al Instituto Nacional Electoral como al Ietam, a considerar la oportunidad de qué tan factible es instalar una casilla en determinada zona rural y que los habitantes se muevan de la cabecera municipal para ir a votar allá. Creo que es muy justo que se pueda hacer un análisis, un diagnóstico y muy seguramente habrá algunas casillas que van a vivir ese fenómeno. Decir: Nos sale más conveniente para los electores que esté en alguna zona en la periferia de la zona urbana o simplemente se reacomode el padrón electoral".

Pese a ser cuestionado sobre los recientes hechos de violencia suscitados en la frontera del estado, dijo que no se tiene conocimiento de familias desplazadas por temas de violencia, aunque reconoce que la inseguridad es un tema de años atrás y no de la actual administración estatal.

"Tenemos certeza de que en Tamaulipas a pesar de algunas circunstancias fortuitas, está en condiciones de que haya un proceso electoral en paz, ordenado, tranquilo, que va a ver que la fiesta electoral del próximo mes de junio hay garantías para que esto transite sin ningún problema"